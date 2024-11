Rocco Papaleo: conosci suo figlio? Chi è e cosa fa nella vita

Voi lo sapete chi è il figlio di Rocco Papaleo e che cosa sta facendo nella sua vita? Scopriamolo insieme, in quanto sul papà sappiamo sicuramente molte più cose.

Rocco Papaleo non ha bisogno di presentazioni, in quanto le sue superbe interpretazioni l’hanno reso uno degli attori e registi italiani più bravi di sempre. L’abbiamo visto spaziare in diversi settori, dalla televisione, al cinema per arrivare al teatro.

Grazie al suo talento ha ricevuto diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera e continua tutt’ora a recitare e portare avanti il suo lavoro, come solo lui sa fare. Nonostante di anni ne abbia già 66, Rocco di andare in pensione proprio non ci pensa.

Nonostante sia davanti alle telecamere spesso, la sua vita privata l’ha sempre tenuta blindata, per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di suo figlio. Ecco chi è e cosa fa nella vita.

La fine del suo matrimonio

Rocco Papaleo come dicevamo, è sempre stato un uomo molto riservato, per questo motivo non sappiamo di preciso se attualmente sia single o meno. Di una donna però ha parlato spesso e stiamo parlando della sua ex moglie, Sonia Peng.

I due oltre a essere stati sposati in passato, hanno anche lavorato insieme, essendo lei una nota scenografa. Quando purtroppo si sono lasciati, l’attore l’ha comunicato, anche se i due mantengono a oggi un rapporto civile per il bene del loro figlio. In merito proprio a questo, Papaleo aveva rivelato diverso tempo fa: “Dove abito a Roma, al piano di sotto ci abitano mio figlio e la mia ex moglie. Lei ha un compagno, io da poco una fidanzata, però andiamo tutti molto d’accordo: siamo uno splendido esempio di famiglia allargata”.

Confermando anche di tenere molto alla Peng, motivo per cui la fede la tiene ugualmente, semplicemente l’avrebbe spostata alla mano destra. In merito a quella che definì all’epoca come nuova fidanzata però, ad oggi non si sa nulla di preciso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Papaleo (@roccopapaleoufficiale)

Il figlio di Rocco Papaleo

Nella vita di Rocco Papaleo, il lavoro e l’amore in realtà può andare e venire, ma c’è una persona in particolare che resterà per sempre nel suo cuore e parliamo ovviamente di suoi figlio Nicola, il quale è molto restio a rilasciare informazioni su di sè, avendo preso la riservatezza del padre.

Poco più che ventenne, Nicola non ha un profilo social e di lui suo padre Rocco ha detto: “Lo metto al centro della mia esistenza, anche troppo: sono dipendente, sentimentalmente parlando. Con lui siamo proprio nella dimensione dell’innamoramento, con gli alti e bassi emotivi”. In questo scatto social che vi abbiamo riportato è possibile vedere i due insieme e sono deliziosi, non credete?