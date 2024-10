Vincenzo Mollica: chi sono la moglie e la figlia amatissima del noto giornalista

Scopriamo insieme chi sono la moglie e la figlia del noto giornalista, Vincenzo Mollica, uno dei personaggi più amati dai vip e dai suoi fan.

Vincenzo Mollica è un giornalista, scrittore, disegnatore, autore, conduttore televisivo e radiofonico italiano di 71 anni, molto conosciuto dal mondo dello spettacolo. È un personaggio molto amato, soprattutto per il suo modo di scrivere sempre gentile ma sempre molto professionale e acculturato.

È molto profondo Vincenzo, per questo motivo sono molti che spendono per lui parole sempre molto gratificanti, come la dedica che gli ha rilasciato Roberto Benigni: “ha scelto di parlare solo di ciò di cui ama, le cose di cui ama, le cose che lui ha amato e io ho voluto fare come lui, anch’io ho detto voglio fare come Mollica…”.

Purtroppo la vita non sempre è gentile con chi è giusto, per questo motivo è dispiaciuto a tutti i suoi ammiratori sapere di quelle gravi malattie che l’hanno colpito, che l’hanno portato anche alla cecità. Nonostante tutto, il suo amore per sua moglie e sua figlia sono rimasti invariati, ecco perché oggi vogliamo presentarvele.

Il Natale per Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica resterà per sempre nel cuore dei suoi fan ed è proprio grazie a lui che è nato il termine “mollichismo”, cioè il fare giornalismo senza critiche ma enfatizzando sempre i protagonisti. Nonostante le critiche, Vincenzo ha sempre rivelato di aver scritto solo di argomenti che gli piacevano e di persone che stimava. Benché il suo pensionamento avvenuto nel 2020, celebrato con una standing ovation all’Ariston, il giornalista continua comunque a dire la sua, nelle diverse interviste che rilascia.

Molto attivo sui social, Mollica è lo straordinario testimonial dei Mercatini di Natale a Castione della Presolana, per i quali ha rivelato: “Le meraviglie del Natale si manifesteranno ancora una volta a Castione, Bratto e Dorga, che per me sono come casa…”.

La famiglia del noto giornalista

Oltre alla brillante carriera che l’ha portato a essere molto amato da molti vip, come per esempio Fiorello, nel cuore di Vincenzo Mollica c’è soprattutto la sua famiglia, sua moglie Rosa Maria e sua figlia Caterina. Di loro non sappiamo molto, se non le parole rilasciate dallo stesso scrittore, in quanto nel corso della sua vita ha sempre cercato di proteggere “le sue ragazze” dall’attenzione mediatica che spesso può essere snervante.

Con la sua adorata Rosa Maria si sono innamorati ad un concerto di Giorgio Gaber e da quel momento non si sono più lasciati, sposandosi nel 1977. I due sono molto innamorati e grazie alla moglie che gli racconta le scene non parlate al cinema, Vincenzo può portare avanti le sue grandi passioni. Dal loro amore è nata la loro adorata figlia Caterina, della quale sappiamo pochissimo se non che è nata nel 1984 e da come si vede sui social è felicemente sposata con Carlo Annessi e ha una cagnolina con la quale posa spesso.