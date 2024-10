Marcella Bella: che fine ha fatto la cantante e cosa fanno nella vita i suoi figli

Sveliamo che fine ha fatto Marcella Bella e cosa fanno nella vita i suoi tre figli. I fan sono ancora molto curiosi in merito alla vita privata della famosa cantante.

I suoi fan l’hanno conosciuta a partire dalla fine degli anni 60 per hit quali nell’aria, Montagne verdi e Canto straniero e da quel momento l’hanno seguita ovunque. Marcella Bella, sorella del cantante Gianni, è una delle cantanti più famose del panorama della musica italiana e con la sua voce continua a scaldare il cuore dei suoi fan.

Infatti, nonostante di anni ne abbia già 72, con la grinta che la contraddistingue, nel 2023 ha prodotto il suo album Etnea, portando gioia nel cuore dei suoi fan di sempre e anche in quelli nuovi che l’hanno conosciuta negli ultimi anni, anche dopo averla vista come giudice al programma di Gerry Scotti, Io Canto.

Naturalmente Marcella non è soltanto lavoro, per questo motivo oggi vogliamo svelare qualche aneddoto in più, in merito alla sua vita privata. Ecco chi sono i suoi figli e cosa fanno nella vita privata.

Gli amori di Marcella Bella

In merito alla vita sentimentale di Marcella Bella sappiamo, come riportano da Wikipedia, che nel 1973 ha avuto un breve flirt con Red Canzian il bassista dei Pooh, ma fu l’incontro con quello che sarebbe diventato suo marito a darle stabilità in amore. Era il 1979 quando incontrò Mario Merello, con il quale convolò a nozze nel 1989, dal loro incontro i due non si lasciarono più e a oggi risultano ancora essere innamorati come il primo giorno.

Di lui la cantante ha rivelato: “Mio marito è estraneo al nostro mondo, ha sempre lavorato 12 ore al giorno; è una persona discreta, ombrosa, ma affascinante… Ero e sono il suo grande amore…”. Dal loro grande amore sono nati tre figli, tutti bellissimi come la mamma e d’altronde il suo cognome dice tutto. A ogni modo ecco chi sono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcella Bella (@marcellabella.official)

I figli di Marcella Bella

Marcella Bella ha avuto una vita emozionante, fatta ovviamente di alti e bassi come tutti, ma nonostante tutto è una di quelle poche elette che ha avuto la fortuna di poter fare quello che ama e per cui ha talento innato. Marcella si divide tra lavoro e famiglia e nel suo cuore, oltre all’amore smisurato che prova per suo marito Mario Merello, c’è ovviamente quello per i suoi tre figli. Conosciamoli meglio.

Il primogenito della cantante si chiama Giacomo, nato nel 1980 ed è il più riservato di tutti, non ha un profilo social e vive all’estero, come ha rivelato sua mamma. Carolina, nata nel 1991 è molto appassionata di viaggi e sport, ha studiamo a Milano allo IULM, come rivelano da true-news.it e oggi vive a Ibiza. Il figlio più piccolo della coppia si chiama Tommaso, nato nel 1992, di lui sappiamo che accompagna spesso la mamma nei vari programmi televisivi.