Maria De Filippi: hai mai visto suo fratello Giuseppe? Chi è e quale mestiere fa

Alzi la mano chi ha mai visto il fratello di Maria De Filippi, Giuseppe? Non indovinereste mai che mestiere fa, in quanto è un’informazione del tutto inaspettata.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e seguite di sempre, in quanto con la sua voce rassicurante e i suoi modi gentili, riesce sempre a infondere molta fiducia, non soltanto al pubblico che la guarda da casa, ma anche a chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

I commenti su di lei sono sempre positivi e sono molti che ringraziano di averla conosciuta. Non per altro la chiamano Queen Mary, proprio perché è la regina dell’intrattenimento. Ovviamente Maria, non è soltanto lavoro, ha anche una vita privata che protegge sempre da intrusioni esterne.

Per questo oggi vogliamo sapere quanti di voi sapevano che la De Filippi aveva un fratello di nome Giuseppe? Scopriamo insieme chi è e quale mestiere fa.

La professionalità di Maria De Filippi

La professionalità che dimostra Maria De Filippi riesce sempre a stupire il suo pubblico, anche se ormai sono decenni che la conosciamo, in qualche modo lascia sempre tutti a bocca aperta. Di recente l’abbiamo vista ospitare il grande Amadeus ad Amici, ringraziandolo pubblicamente per il fatto di aver chiamato diversi “suoi ragazzi” al Festival di Sanremo. A prescindere dal fatto che i due grandi conduttori lavorino per due emittenti diverse e quindi concorrenti, i due professionisti hanno risposto con il cuore, semplicemente parlando di quello che sentivano.

Così dopo gli elogi di Maria, quelli di Ama nei suoi confronti e nel lavoro egregio e di prestigio della Scuola più famosa d’Italia, non sono tardati ad arrivare, riferendo alla classe di quest’anno che non avrebbero potuto scegliere luogo migliore per portare avanti il proprio sogno e per crescere lavorativamente parlando.

Il fratello della De Filippi

Maria De Filippi, non ama soltanto il suo lavoro e i “suoi ragazzi” di Amici, ma anche le persone a lei care nella sua vita privata. Dopo la morte di Maurizio Costanzo, la vita per lei è stata molto difficile, anche perché i due conduttori erano realmente uno la metà dell’altra e viceversa. Durante quei momenti di grande dolore, Queen Mary ha sempre ringraziato il supporto dei suoi amici più stretti, come per esempio Raffaella Mennoia e soprattutto suo figlio Gabriele e suo fratello, Giuseppe De Filippi.

Maria parla sempre molto bene di suo fratello, con il quale ha un rapporto molto stretto e affiatato, fin da quando erano piccoli. Giuseppe è sette anni più grande di Maria e lavora insieme alla sorella, essendo lui l’amministratore delegato della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi.