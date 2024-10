Chi è e quanti anni ha Lucy Morante: la compagna storica (mai sposata) di Renato Zero

Oggi parliamo di Renato Zero e di quella che è stata definita come sua compagna storica, cioè Lucy Morante, con la quale non è mai convolato a nozze però. Ecco chi è e quanti anni ha.

Renato Zero non ha bisogno di presentazioni, in quanto la sua musica la conoscono tutti, essendo lui uno dei cantautori e produttori discografici più bravi e più rinomati di sempre. Quando i fan sanno che un suo tour sta per partire, vanno immediatamente alla ricerca del biglietto, riempiendo gli stadi pur di sentirlo cantare.

I suoi brani sono iconici e anche volendo fare una classifica con i pezzi più belli, il compito sarebbe decisamente arduo, in quanto ognuno regala delle emozioni uniche. Per sapere le tappe fondamentali della carriera di Renato basta leggere la sua biografia su Wikipedia, ma in quanti conoscono la sua vita privata?

Per questo oggi vogliamo parlarvi di colei che è stata definita come la compagna storica del noto cantate, parliamo di Lucy Morante, con la quale però non è mai convolato a nozze, ecco chi è e quanti anni ha.

Renato Zero e il campionato del mondo

A dimostrazione del fatto di quanto Renato Zero sia amato dai suoi fan, di recente il grande cantante ha postato una foto sul suo profilo Instagram, nel quale si è mostrato insieme ad altri fuoriclasse, parliamo di Daniele De Rossi, Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Alessandro De Piero e Gennaro Gattuso.

Come ha scritto un fan sui social: “L’Imperatore tra i Re”. A Corredo di questo scatto epico, lo stesso capo dei “Sorcini” ha scritto: “A modo mio, ho vinto un campionato del mondo anch’io!”, scatenando ovviamente i commenti social dei suoi adorati fan. Chissà se dietro le quinte era presente anche Lucy Morante?

Chi è Lucy Morante

Renato Zero è sempre stato una persona molto riservata, motivo per cui sulla sua vita privata circolano da sempre molti rumors. A prescindere da queste voci, sappiamo che, come leggiamo da libero.it, l’amore della vita del noto cantautore è Lucy Morante, classe 1951, con la quale si è conosciuto negli anni 70, diventata in seguito sua manager. Alcuni rumors la vedrebbero come ex compagna storica del noto cantante, mentre altri rivelano che i due vivano tutt’ora un’intensa storia d’amore.

Inoltre si vocifera che a lei, Renato, abbia dedicato la raccolta nel 2010, Segreto Amore. In merito al matrimonio però, Zero è stato chiaro: “Di sposarmi non m’è mai venuto in mente…ho avuto tante storie, ma non sono mai stato cliente di negozi che vendono bomboniere: ho scelto di sposare il mio pubblico”. Quale sarà la verità tra i due, rimane a oggi un grande e romantico mistero.