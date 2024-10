Mihajlovic: chi è e quanti anni ha oggi Marko, il primo figlio di Sinisa

Chi di voi sa chi è e quanti anni ha oggi il primogenito di Sinisa, cioè Marko Mihajlovic? I due hanno avuto un rapporto decisamente complicato fino alla fine.

Sinisa Mihajlovic è stato un calciatore e un allenatore di calcio serbo naturalizzato italiano, molto importante nella storia del calcio, ricordato da tutti sia per il suo gioco con la palla sia per il suo ruolo durante gli allenamenti.

Una leggenda che purtroppo, a causa di quell’improvvisa leucemia, ha lasciato questo mondo troppo presto, il 16 dicembre 2022. Sinisa ha lasciato un vuoto non soltanto nella sua famiglia e nei suoi amici ma anche in tutti i suoi fan, i quali non potevano crederci.

La tristezza maggiore però la provarono soprattutto i figli. Ecco cosa sappiamo del suo primogenito Marko Mihajlovic, chi è e quanti anni ha. Ecco perchè i due ebbero un rapporto decisamente controverso.

I figli di Sinisa Mihajlovic

Oltre al suo primogenito avuto da una precedente relazione, Sinisa Mihajlovic ha vissuto una storia d’amore molto profonda e intensa con colei che sarebbe diventata sua moglie e madre dei suoi cinque figli, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas, parliamo di Arianna Rapaccioni.

Sinisa aveva 26 anni quando incontrò la sua anima gemella e da allora non si lasciarono più fino alla morte di lui. Com’era possibile intuire da queste parole, l’allenatore era molto legato a sua moglie e ai suoi figli, per i quali diceva: “Come quando torni a casa, posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro”.

Il rapporto travagliato con Marko

Sinisa Mihajlovic come rivelato in precedenza, ebbe un matrimonio felice con Arianna Rapaccioni dalla quale ebbe i suoi cinque figli, con i quali strinse fin da subito un rapporto molto solido. Non si può dire lo stesso purtroppo, con il suo primogenito, Marko Mihajlovic, nato da una relazione passata che l’ex calciatore ebbe con una donna nel 1992, quando arrivò a giocare in Italia.

Marko di anni oggi ne ha 31 e con il padre si incontrarono soltanto nel 2004, anche se il loro rapporto fu sempre abbastanza travagliato. Come disse in passato Sinisa: “Con Marko sono stato un padre diverso, e mi dispiace. L’ho riconosciuto, mantenuto, ma non l’ho cresciuto io”, rivelando anche di essere deluso dall’atteggiamento del giovane: “Non lo sento da un anno. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non ne è stato capace. Mi ha chiamato, ma non ho risposto. Lo chiamerò io quando sarò pronto. Quando qualcuno mi delude, mi serve tempo”. Chissà se avranno chiarito poi alla fine?