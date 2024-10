Sandra Milo: chi è il primo marito Cesare Rodighiero sposato a 15 anni

Ecco chi è il primo marito di Sandra Milo, Cesare Rodighiero, sposato a soli 15 anni. Il matrimonio è durato pochissimo e nonostante tutto i due hanno vissuto un dramma.

Il 29 gennaio 2024 ci lasciava una delle attrici e conduttrici storiche del panorama del mondo dello spettacolo italiano, il cui nome verrà ricordato per sempre. Di anni ne aveva 90, eppure era ancora energica come agli esordi, parliamo ovviamente della grande Sandra Milo.

Abbiamo sentito spesso parlare di lei in questi ultimi anni, soprattutto per il programma Sky, Quelle brave ragazze nel quale Sandra era affiancata dalle sue amiche storiche, Mara Maionchi e Marisa Laurito (nell’edizione precedente al suo posto c’era Orietta Berti), il quale ottenne un notevole successo.

Oggi quindi vogliamo conoscere meglio la compianta attrice, parlandovi di quello che fu il primo marito della Milo, cioè Cesare Rodighiero, aveva solo 15 anni quando disse “sì”. Ecco come finì la loro unione.

Gli amori di Sandra Milo

Sandra Milo nel corso della sua vita ha avuto 4 matrimoni, 3 figli, 2 amori indimenticabili e un fidanzato molto più giovane di lei nell’ultimo periodo della sua vita. Oltre al suo primo matrimonio, la grande attrice è stata sposata con Moris Ergas, padre di sua figlia Debora con il quale si separò dopo 11 anni. Con lui fu una storia molto travagliata e violenta come raccontò la stessa attrice a Domenica In: “Ho preso tante di quelle botte nella mia vita”.

In seguito si sposò con Ottavio De Lollis, padre dei suoi ultimi due figli, Ciro e Azzurra. Infine l’ultimo matrimonio fu con Jorge Ordoñez. Nel mezzo di questi matrimoni, Sandrocchia, non dimenticò mai la storia importante vissuta con Federico Fellini e Bettino Craxi. Infine, negli ultimi periodi della sua vita, raccontò di quel suo giovane fidanzato, Alessandro Rorato, con il quale aveva confermato: “Non c’è sesso, si ama in tanti modi”.

Il primo matrimonio di Sandrocchia

Sandra Milo, conosciuta anche molto come Sandrocchia, soprannome donatogli da Fellini, si sposò per la prima volta a 15 anni con Cesare Rodighiero, un marchese di nobile titolo, con il quale rimase sposata per ben 21 giorni. In questo frangente i due persero un figlio, a causa della nascita prematura dello stesso.

Di Rodighiero, la Milo disse che provava molta paura, come riportato da tag24.it, per questo motivo, alla fine decidette di lasciarlo, anche perché pensò addirittura di sparargli a un certo punto, fatto fortunatamente scongiurato. Ad un certo punto i due, semplicemente voltarono pagina.