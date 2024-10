Anna Tatangelo: il collier sfoggiato a Io Canto non passa inosservato | Qual è il brand e quanto costa

Anna Tatangelo durante la sua apparizione a Io Canto ha sfoggiato un collier che non è passato sicuramente inosservato. Ecco qual è il nome del brand e quanto costa.

Non possiamo sicuramente utilizzare un aggettivo solo per descrivere Anna Tatangelo in quanto è una donna bellissima con un fisico tonico e statuario e un’artista di talento, la cui voce è entrata, fin dalla sua prima apparizione sul palco, nel cuore dei suoi fan.

Inoltre è una mamma molto presente e dolce e una coach molto seguita, non solo nel canto ma anche nella moda e di stile. Anna ha la capacità di indossare l’abito perfetto in base alla situazione che sta vivendo, per questo riesce sempre a stupire i suoi follower con i suoi diversi dress code.

Per questo non stupisce il fatto che il collier che ha sfoggiato a Io Canto abbia illuminato la sala e ipnotizzato il pubblico da casa. Scopriamo insieme il nome del brand e il prezzo di questo gioiello super fashion.

Anna Tatangelo e il cuore che è tornato “a battere”

Anna Tatangelo viene seguita con affetto e curiosità dai suoi fedeli fan fin dal suo esordio sul palco, di quando da giovanissima cercava di nascondere il suo sguardo innamorato verso Gigi D’Alessio. I due hanno dato vita a un capitolo molto importante nella storia della giovane cantante, a prescindere da come sia poi finita, erano molti coloro che sognavano un amore romantico come il loro.

Grazie a Gigi, Anna è diventata mamma del suo successo più perfetto, cioè di suo figlio Andrea. In seguito l’abbiamo vista impegnata con Livio Cori e Mattia Narducci, con i quali però non ha trovato il suo finale felice. Da poco tempo, pare che il cuore della bella e talentuosa cantante sia tornato “a battere” per Giacomo Buttaroni, l’allenatore di calcio della Roma City FC, come rivelano gli scatti mostrati da Diva e Donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna e il suo collier

A oggi quindi, Anna Tatangelo avrebbe ritrovato di nuovo il suo equilibrio, sia in campo lavorativo che sentimentale. Oltre al suo lavoro di cantante, la Tatangelo è diventata anche una delle coach di canto del programma Mediaset, Io Canto, più amate dello show. Qui Anna è libera di mostrare tutto il suo talento per questo mestiere che ama, la cui esperienza la fa apparire sempre molto preparata.

Oltre alla sua preparazione e alla sua bellezza, la cantante sfoggia ogni volta un look diverso, come quello visto qualche giorno fa, dove l’ex di Gigi ha sfoggiato un bustino e un pantalone total black, con quel collier scintillante che non è assolutamente passato inosservato, in quanto metteva in risalto il suo sguardo magnetico. Quel capolavoro di gioielleria proviene dalla collezione di Golay, il cui prezzo e dettagli potrete visionarli sul loro sito ufficiale che vi consigliamo di visionare con un paio di occhiali da sole, per non restare accecati da cotanta lucentezza.