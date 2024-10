Paola Perego: come sta oggi il marito Lucio Presta dopo l’incidente

Sveliamo come sta oggi il marito di Paola Perego, Lucio Presta dopo l’incidente che l’ha colpito. I fan hanno mostrato immediatamente preoccupazione per quello che è successo alla coppia.

Paola Perego ci fa compagnia da molti anni in televisione e nonostante il suo curriculum sia molto lungo, partecipando a diversi programmi da un’emittente all’altra, i fan la portano nel cuore soprattutto per la sua conduzione di Citofonare Rai 2 insieme a Simona Ventura.

Le due sono un portento già da sole, ma quando sono unite nessuno le ferma più. Le vediamo tutti i giorni allo show Rai, le abbiamo viste impegnarsi a Ballando con le stelle e abbiamo colto la loro amicizia, durante i preparativi del matrimonio di SuperSimo.

Per chi non lo sapesse, la testimone di nozze della moglie di Giovanni Terzi, sarebbe dovuta essere proprio l’ex conduttrice de, La Talpa, la quale però all’ultimo è stata sostituita da Milly Carlucci, per quel terribile incidente avuto da suo marito, Lucio Presta. Ecco come sta oggi.

L’anno difficile di Paola Perego

Paola Perego ha vissuto un anno molto difficile di quelli che ti stravolgono la vita per sempre. Dopo la diagnosi di tumore al rene, la conduttrice è stata sottoposta a un intervento di asportazione dello stesso e a oggi pare stare bene, pur sottoponendosi a tutti i controlli del caso. Da questa esperienza la Perego ne è uscita sicuramente più forte ma anche con una certezza in più, cioè quanto la prevenzione possa realmente salvare le vite delle persone.

Questo discorso è molto spinoso, in quanto il divario tra chi può permettersi di svolgere i vari check up in tempi brevi privatamente e chi deve aspettare anche molti mesi con il servizio pubblico è enorme e come sempre, si concentra sulla possibilità economica. Speriamo dunque che le parole di vip come lei, possano sbloccare una situazione di stallo che leggiamo ogni giorno nei vari quotidiani.

L’incidente del marito Lucio Presta

Paola Perego si stava riprendendo dallo shock di quella diagnosi di cancro, quando un’altra tragedia è entrata nella sua vita. A inizio estate, suo marito Lucio Presta, è stato vittima di un terribile incidente mentre era in campagna sul suo trattore. Il mezzo infatti si sarebbe ribaltato e il manager dei vip sarebbe stato schiacciato, come letto su dilei.it: “450 chili di trattore addosso: si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per fortuna niente di più perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo…”.

Da quello che si legge inoltre, Presta avrebbe subito un intervento chirurgico e fortunatamente per lui, se la caverà ovviamente con una lunga convalescenza e probabilmente con della riabilitazione. Nonostante tutto, Presta è stato fortunato in quanto sarebbe potuta finire decisamente peggio, Jeremy Renner insegna.