Paola Iezzi: quanti anni ha e chi è il fidanzato della giudice di X-Factor

Conosciamo meglio una delle giudici di X Factor di quest’anno, cioè Paola Iezzi, la sorella di Chiara, ecco quanti anni ha e chi è il suo famoso fidanzato.

Paola Iezzi ci ha fatto cantare moltissimo fin da quando è approdata sul palco insieme alla sorella Chiara, con la quale ha fondato il dinamico duo, conosciute da tutte come Paola e Chiara. Le due cantanti hanno dato vita a dei brani epici che resteranno per sempre nel panorama della canzone italiana.

Dopo l’uscita di diversi anni di brani che si sono sempre posizionati ai piani alti della classifica, le sorelle Iezzi hanno messo in pausa le loro vite lavorative e per molti anni nessuno le ha più sentite. Adesso finalmente sono tornate, stupendo i fan storici e anche quelli nuovi, i quali le hanno scoperte con i loro nuovi brani.

Paola e Chiara sono tornate più cariche che mai, sia in gruppo che da sole, come Paola, la quale fa parte della giuria di X Factor di quest’anno. Scopriamo quanti anni ha e chi è il suo fidanzato.

Paola contro Manuel

Paola Iezzi sta facendo “Furore” sul palco di X Factor, in quanto la sua preparazione artistica l’aiuta a essere molto preparata nel suo ruolo anche perché ci vuole molto orecchio per giudicare gli aspiranti cantanti. Nonostante abbia creato un buon rapporto con tutti, è normale che per divergenze artistiche si creino dei piccoli battibecchi con gli altri colleghi.

Qualche giorno fa abbiamo assistito alla bagarre tra lei e Manuel Agnelli, con il quale si è trovata in disaccordo, in merito al giudizio rilasciato su Pablo Murphy. Lui ha contestato le parole che il cantante ha aggiunto nel brano di Taylor Swift, rivelando: “Dici che questa ti sta perseguitando e non sai più come levartela dai cogl*oni, non è proprio una figata”, per tutta risposta la Iezzi ha ribadito: “Il pezzo originale dice la stessa cosa, essere teen pop non è una cosa disdicevole”.

Chi è Paola Iezzi

Bagarre a parte, Paola Iezzi sa il fatto suo e lo dimostra in ogni puntata di X Factor, in quanto la musica scorre nelle sue vene da moltissimi anni. Se della sua carriera lavorativa infatti sappiamo parecchie cose, sia in merito alla sua collaborazione con sua sorella Chiara, per non parlare dei brani epici che sappiamo ancora a memoria, della sua vita privata sappiamo decisamente meno.

Per questo motivo oggi vogliamo svelarvi quanti anni ha e con chi è fidanzata. Dunque Paola di anni ne ha 50, essendo nata il 30 marzo 1974 anche se nessuno glieli darebbe mai, in quanto ne dimostra molti di meno. Oltre ad aver nuovamente ritrovato il suo equilibrio con il lavoro, con la musica e con sua sorella Chiara, la Iezzi è felice anche a livello sentimentale. È infatti fidanzata dal 2007 con il famoso fotografo, Paolo Santambrogio, con il quale per il momento non è ancora convolata a nozze anche se la proposta gliel’ha fatta nel 2014. Chissà se il prossimo anno sarà quello giusto?