Meghan Markle e il Principe Harry traslocano: dove si trova la loro nuova dimora

Ecco qual è la nuova dimora di Meghan Markle e del principe Harry, i Sussex traslocano e i fan restano senza parole, in quanto nessuno se lo sarebbe mai aspettato da loro.

Fin dalla loro prima apparizione pubblica, Meghan Markle e il principe Harry hanno attirato moltissimo l’attenzione su di loro, in quanto gli occhi del mondo guardavano questa nuova coppia con curiosità.

Quando si sono sposati sembrava di vivere una favola moderna, l’attrice che conquista il cuore del bel principe e insieme si apprestavano a vivere il loro happy ending. Per tutta una serie di motivi poi, il loro nome venne ricordato principalmente per quella spaccatura che si creò tra loro e la Royal Family, a oggi mai “riparata”.

Nonostante tutto i Sussex hanno sempre proseguito a testa alta e in maniera indipendente, per questo sono rimasti tutti senza parole dopo aver appreso quale sarà la nuova residenza di Meghan e Harry.

Harry e Meghan: il rumors del divorzio

Sono settimane che le voci su di un imminente divorzio tra il principe Harry e Meghan Markle circolano prepotentemente sui vari siti e riviste di gossip, in quanto i Sussex hanno iniziato a mostrarsi agli eventi pubblici, rigorosamente separati.

Come riportano da dilei.it, pare che Harry vorrebbe riavvicinarsi alla sua famiglia, anche se un trasferimento da parte sua nel Regno Unito sarebbe escluso visto che i suoi bambini vivono ormai negli Stati Uniti, così come Meghan vorrebbe riottenere una certa fama separata dal nome del marito. Ovviamente non si sa, se questi sono i classici rumors o se ci sia qualche fondamento, sicuramente vederli lontani, con la Markle senza anello di fidanzamento, come rivelano da Il Giornale, sono notizie non proprio ottimistiche.

La nuova casa dei Sussex

Nonostante le voci di crisi tra i Sussex si facciano sempre più insistenti, sono molti i lettori che non capiscono esattamente cosa stia succedendo nella loro vita. Harry e Meghan Markle infatti, avrebbero deciso di acquistare una nuova casa in Portogallo, come leggiamo su dilei.it, diventando così vicini di casa della cugina di lui, la principessa Eugenia. Ricordiamo infatti che il fratello di William ha mantenuto dei rapporti molto forti con lei a differenza di quelli con la sua famiglia.

Questa sarebbe la seconda abitazione che i Sussex acquisterebbero dopo quella principale di Montecito, visto che Fragmore Cottage l’hanno dovuto lasciare per volontà di re Carlo III, dopo che Harry ha fatto uscire Spare. Cosa starà succedendo sono in molti a non capirlo.