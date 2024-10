Alessia Marcuzzi bella, brava e studiosa: non immagini il suo titolo di studio e la sua carriera

Quanti di voi conoscono il titolo di studio e il percorso di carriera che vanta Alessia Marcuzzi? Non è soltanto bella e brava è anche studiosa.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate di sempre, la quale con la sua simpatia e professionalità riesce a far divertire il suo pubblico e nello stesso tempo gestisce tutto con il massimo rigore.

Inoltre di Alessia, i suoi follower seguono il suo lato familiare, in quanto non è soltanto una mamma molto presente ma ha avuto anche la saggezza di restare in buoni rapporti con i suoi ex compagni, per il bene dei suoi figli. Oltre a questo, guadagna fan a ogni ora, dopo che provano i suoi prodotti di beauty, molto quotati in rete.

Chissà se i veri fan della Marcuzzi però, sanno di preciso qual è il suo titolo di studio e i passi più importanti della sua carriera fino a oggi? Oltre a essere sempre bellissima, super in forma e bravissima in quello che fa è anche studiosa, non indovinerete mai.

Alessia e Stefano De Martino

Il nome di Alessia Marcuzzi continua a essere sotto i riflettori anche per un altro aspetto della sua vita, in quanto il caos emerso, in merito al collega Stefano De Martino è ancora “fresco”. Sono mesi che sentiamo parlare di un presunto flirt, confermato da Belen Rodriguez e smentito da Alessia e Stefano, i quali si sono sempre dichiarati soltanto amici.

Dopo questa storia però qualcosa pare essere cambiata tra di loro, come riportano da Dagospia, in quanto il rapporto tra di loro pare essere molto freddo. Ecco che cosa ha riportato in merito all’incontro tra i due a Tale e quale show di qualche settimana fa: “Dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo”.

Il titolo di studio di Alessia

Mettendo da parte il lato gossip della storia, in quanto alla fine soltanto i diretti interessati sanno come sono andate realmente le cose, in molti si sono chiesti quale fosse il titolo di studio di Alessia Marcuzzi? La conduttrice si è diplomata al liceo linguistico come riportano da libero.it e in seguito ha proseguito gli studi frequentando la scuola Mario Riva, dove ha studiato recitazione e dizione.

Ed è proprio grazie a questa preparazione di fondo che ha potuto dare il meglio di sé nei vari film, fiction e programmi televisivi ai quali ha preso parte. Ricordiamo infatti che la bella Alessia ha preso parte a diversi progetti tra cui la conduzione del Grande Fratello, dell’Isola dei famosi, del Festivalbar e così via, fino ad arrivare a Carabinieri dove i fan la ricordano ancora con tanto affetto in veste di Maresciallo.