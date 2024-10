Totti, addio anche a Noemi Bocchi? Paparazzato con un altra: spuntano le prime conferme

È caos nella vita di Francesco Totti, veramente sta per lasciarsi anche con Noemi Bocchi? Dopo quegli scatti, spuntano le prime conferme e i fan restano senza parole.

In questi giorni è bufera in casa di Francesco Totti in quanto i fatti che sono trapelati hanno dell’incredibile. A prescindere dalla carriera sportiva che ruota attorno all’ex capitano della Roma, che quella non si discute, in quanto è stata brillante fino alla fine, i fan adesso sono interessati anche ad altro.

Qualche tempo fa, sono stati molti, a restare scioccati dopo il divorzio tra Ilary Balsi e Francesco, in quanto il loro è stato un amore lungo e passionale. Tant’è che i due ex coniugi, misero al mondo tre figli, i loro gioielli più preziosi, parliamo di Cristian, Chanel e Isabel.

Dopo il loro divorzio, il nome di Totti è stato legato a quello della sua compagna Noemi Bocchi, mamma di altri due figli, avuti dal suo precedente matrimonio. Adesso le cose tra i due potrebbero essere cambiate nuovamente.

La storia tra Totti e la Blasi

Prima di sentire i due nomi diventati molto familiare di Noemi Bocchi e Bastina Muller, rispettivamente i compagni di Francesco Totti e Ilary Blasi, fino a qualche anno fa per i fan, c’erano solo l’ex calciatore e l’ex letterina. In molti avevano scommesso su di loro, pensando che i due avrebbero avuto il “vissero per sempre felici e contenti”, come nelle favole. Purtroppo non fu così e dopo diverso tempo, molti fan hanno voltato pagina anche loro, riuscendo finalmente a digerire il fatto di vedere Francesco e Ilary, mano nella mano con altri compagni.

Il processo dei due è ancora in corso e sono molti coloro che vorrebbero capire che ruolo abbiano avuto Noemi e quale Cristian Iovino, in merito al loro divorzio. Anche perchè Ilary sostiene che tra i due ci sarebbe stato soltanto quel “famoso caffè” che abbiamo sentito su Unica, mentre secondo Francesco le cose sarebbero state differenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gente Settimanale (@gentesettimanale)

Cosa succede tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Come vi dicevamo, i fan si erano ormai abituati a vedere Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme, in quanto la coppia stava iniziando a vivere la loro vita senza nascondere più nulla. Secondo gli scatti postati dal settimanale Gente però, i due piccioncini potrebbero decidere di prendere strade diverse, dopo la conferma della liaison, rilasciata da Marialuisa Jacobelli.

Secondo quanto riportato da FanPage, la Bocchi, dopo aver letto l’articolo su Gente, avrebbe cancellato le storie e alcune foto che la ritraevano con Francesco dai social e inoltre avrebbe eliminato la possibilità di commentare. Pare che i due però siano partiti per Miami per provare a recuperare il rapporto, come si legge sul sito. Ovviamente ci teniamo a precisare che per il momento sono solo rumors, in quanto abbiamo letto della conferma della Jacobelli, mentre Totti non ha né confermato né smentito nulla, così come la Bocchi non ha parlato di fine della storia. Non ci resta quindi che attendere maggiori sviluppi in merito.