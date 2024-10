Nancy Brilli a cuore aperto: ne ha sofferto a lungo | Come sta oggi l’attrice

Ecco di cosa ha sofferto a lungo Nancy Brilli, la cui situazione l’ha destabilizzata parecchio, portandole molta sofferenza. Ecco come sta oggi la famosa attrice.

Nancy Brilli ha un curriculum molto lungo, in quanto ha stupito tutti per le sue doti recitative fin dagli anni 80, quando è approdata nel mondo del cinema. Ogni ruolo interpretato le ha dato notevole prestigio, ma fu quello in Piccoli equivoci, a farle vincere un David di Donatello alla miglior attrice non protagonista, negli anni 90.

L’abbiamo vista al cinema, in televisione a teatro e anche in veste di conduttrice, attualmente infatti è co-conduttrice insieme a Pierluigi Diaco a BellaMà, dove sta ottenendo notevole successo. A prescindere dal settore, ogni volta che Nancy è nei paraggi, il successo è garantito.

Se nel lavoro ha fatto faville, in amore e in salute ha vissuto alti e bassi che l’hanno destabilizzata per molto tempo. In merito alla patologia di cui ha sofferto, sveliamo come sta oggi.

Lo status attuale di Nancy Brilli

Nancy Brilli come dicevamo è una grande artista, la quale è entrata nel cuore del suo grande pubblico da decenni e da allora non c’è più uscita. Qualche mese fa si è raccontata a cuor leggere, rilasciando un’intervista molto bella alla rivista Oggi, dove ha parlato di diversi argomenti, tra cui il suo attuale stato sociale.

Nancy per il momento da come ha rivelato dovrebbe essere single, in quanto è diventata “più selettiva”, come ha rivelato lei stessa. Anche se in passato ha vissuto grandi amori, purtroppo tutti naufragati, anche se con uno di loro, Luca Manfredi, ha avuto il suo unico figlio Francesco, con il quale è molto legata, come vediamo spesso sui social.

Ecco di cosa ha sofferto la nota attrice

In merito proprio al figlio di Nancy Brilli, Francesco Manfredi, l’attrice è riuscita a darlo alla luce per miracolo, in quanto ha sofferto di endometriosi, quella malattia ginecologica dolorosa e invalidante che spesso preclude a una donna la gioia di diventare mamma. Proprio per la gravità di questa e per la formazione di quel terribile tumore, all’attrice è stato asportato un ovaio e una tuba.

Fortunatamente questo non le ha impedito di rimanere incinta di suo figlio. Nancy oggi sta meglio ma proprio per la sofferenza provata, è tutt’ora testimonial di questa patologia, per cercare di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica in merito a una situazione ancora oggi molto sottovalutata.