Nessun soldo da La Talpa: ex concorrente racconta la sua storia assurda e fa commuovere tutti

L’ex concorrente de, La Talpa, ha raccontato uno scenario inedito in merito alla sua esperienza con il reality. Purtroppo quei soldi non li ha mai visti, ecco svelato il retroscena commovente.

La Talpa è ufficialmente tornata, dopo 16 anni di assenza, uno dei reality più amati di sempre è sbarcato sulla rete ammiraglia di Mediaset. Il fulcro del programma è sempre il medesimo degli esordi, in quanto bisogna scoprire chi è il personaggio misterioso, anche se tutto il resto è cambiato.

Abbiamo una nuova conduttrice, non c’è più Paola Perego, la storica presentatrice ma Diletta Leotta, le puntate non sono in diretta come al Grande Fratello ma registrate come Temptation Island e la location generale è molto diversa da quella delle prime edizioni.

A prescindere da tutto, i fan fedeli del noto reality sono felicissimi di ritrovarlo in tv. A far parlare in queste settimane è un’intervista rilasciata da un famoso vip, il quale ha avuto un’esperienza molto triste, lui i soldi della vincita non li ha neanche mai visti.

Il suo ruolo prima e dopo La Talpa

Prima di proseguire con il discorso di apertura, volevamo aprire una parentesi per aggiornarvi con una notizia dell’ultima ora, rilasciata da Silvia Toffanin a Verissimo e riportata anche da Davide Maggio. La prima eliminata di questa nuova edizione de, La Talpa, Ludovica Frasca, non ha ancora finito il suo ruolo nel reality, come ha rivelato la compagna di Pier Silvio Berlusconi: “Ludovica Frasca, è vero che è la prima eliminata della Talpa, ma sarà anche l’opinionista della Talpa. Sarà lì insieme a me che mi darà una mano e dirà la sua sugli altri concorrenti…”.

Dalla seconda puntata, che andrà in onda l’11 novembre il suo ruolo sarà questo e come ha rivelato, la sua visione è totalmente diversa da quando era all’interno del programma: “Quando sei fuori riesci a capire delle cose che dentro, evidentemente, non riesci a capire, sennò non sarei qua…”.

La storia dell’ex concorrente del reality Mediaset

Vi abbiamo raccontato di questo nuovo scoop, in quanto, la notizia di poche ore fa ha molte analogie con quella che vi stiamo per raccontare che è emersa qualche settimana fa. Entrambi opinionisti, entrambi ex concorrenti de, La Talpa. Da una parte abbiamo quindi Ludovica Frasca, dall’altra Gianni Sperti, uno dei volti simbolo di Uomini e Donne.

Il noto personaggio, ha fatto commuovere il grande pubblico dopo aver raccontato di quel raggiro che ha subito, dove ha perso molti soldi, motivo per cui i 200mila euro vinti al reality, il noto opinionista non li ha nemmeno visti, in quanto li ha usati per pagare i debiti. È riuscito a riprendersi grazie all’aiuto del padre, anche se per molto tempo ha sofferta di depressione, anche se adesso fortunatamente, sta meglio come ha rivelato lo stesso Gianni a Silvia.