Silvia Toffanin davanti alla verità: “Per due anni non ci siamo parlate” | Fuori tutto quello che è successo

Finalmente la verità è venuta a galla e Silvia Toffanin è stata testimone di questo colpo di scena inaspettato. Ecco chi è che non si è parlato per due anni.

Silvia Toffanin è la conduttrice perfetta per dirigere Verissimo, in quanto lei stessa è tra le donne “più vere che ci siano”, avendo lei la capacità di mettere a proprio agio tutti i suoi ospiti. Inoltre è talmente tanto facile parlare con lei, che molti hanno confidato in diretta degli aneddoti che finora avevano tenuto nascosto.

Perfino Tiziano Ferro, che sappiamo benissimo tutti quanto sia riservato, con la sua amica Silvia, è riuscito a rilassarsi e a raccontare diversi aneddoti su se stesso. Dalla conduttrice sono andati diversi ospiti ed è proprio grazie all’empatia della presentatrice che i fan non vedono l’ora di vedere la prossima puntata del suo programma del week end.

Ed è proprio dalla Toffanin che dopo anni è emersa quella verità finora tenuta nascosta. Non si sono parlate per anni e finalmente abbiamo capito il perché. Questa confessione ha lasciato senza parole il pubblico da casa.

Una puntata esilarante a Verissimo

Come dicevamo, Silvia Toffanin, riesce sempre a portare notevoli picchi di ascolto con il “suo” Verissimo e anche in questa nuova edizione ovviamente, la promessa di successo è stata mantenuta. Sono andati diversi partecipanti durante l’ultima puntata andata in onda il 9 novembre.

A parlare a cuor leggero di fatti molto delicati, sono state Alessia Merz, Vera Gemma, Diletta Leotta e così via. Quest’ultima ha parlato del suo esordio al reality Mediaset, La Talpa, al motivo per cui si laureò in passato e al sostegno che riceve da suo marito e sua figlia.

Una confessione liberatoria

Tra una puntata e l’altra di Verissimo e soprattutto tra un’ospitata e l’altra, i fan sono rimasti stupiti nell’aver rivisto di nuovo insieme, le dinamiche Katia Follesa e Valeria Graci. Le due comiche ci avevano fatto tanto ridere a Zelig, quando interpretavano i tronisti di Uomini e Donne. Dopo anni di risate, le due amiche smisero di parlarsi e di farci ridere, in quanto ognuna prese la sua strada.

In merito a questo, Valeria ha rivelato: “Non ho mai perso la complicità con Katia. C’è stato un momento in cui non ci siamo parlate e abbiamo preso strade diverse ma abbiamo avuto il coraggio di mandarci a quel paese…”. Entrambe hanno poi confermato di essere tornate più forti di prima, motivo per cui ne vedremo sicuramente delle belle. A dimostrazione di questo, l’inizio del loro tour teatrale, Ma non dovevamo vederci più?, sta già elettrizzando molti fan.