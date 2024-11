Maria De Filippi porta in tribunale un ex allievo: “Oggi non lo rifarei”

L’ha confessato lui stesso, Maria De Filippi l’ha portato in tribunale. L’ex allievo di Amici oggi si pente di quella frase, non lo rifarebbe. Ecco di chi stiamo parlando.

Amici è uno dei talent italiani più famosi degli ultimi anni. Fin dal suo esordio è stato osservato con curiosità e ammirazione e adesso a distanza di anni, il grande pubblico non potrebbe più farne a meno, per questo motivo lo aspettano sempre, edizione dopo edizione.

I fan amano tutto di questo programma, dai concorrenti, alle storie che si creano, agli studi svolti, agli insegnanti, le prove, le sfide serali e così via, fino ad arrivare ovviamente alla conduttrice, la quale è considerata la regina del programma.

Parliamo ovviamente di Maria De Filippi. Gli allievi di Amici l’adorano e per questo spendono sempre parole gentili e piene d’ammirazione verso di lei, eppure di quel caso in cui Maria ha portato in tribunale un ex allievo, in pochi ne erano a conoscenza. Ecco di chi parliamo.

Le parole dell’ex allievo di Amici

Tantissimi ex allievi si sono seduti tra i banchi di Amici e grazie all’opportunità che gli ha offerto Maria De Filippi, hanno potuto imparare molte nozioni e crescere sia professionalmente che come persone. Purtroppo poi, e qui subentra la fortuna e il destino, c’è chi ha sfondato nel mondo dello spettacolo e chi purtroppo non ha potuto realizzare i propri sogni. L’ex allievo del talent ha vissuto diversi alti e bassi da quando ha terminato il suo percorso al programma di Queen Mary diversi anni fa.

Come ha rivelato lui stesso a MowMag, intervista riportata anche dal Leggo, in quel momento era arrabbiato quando ha dichiarato nel 2017: “Abbiate un po’ di dignità e di coerenza…basta uno schiocco di dita della De Filippi o di qualcuno dei suoi per ritrovarvi per strada ma non lasciate passare il messaggio che Amici è l’opportunità della vita, che ti cambia la vita per sempre…”.

Maria De Filippi e il caso finito in tribunale

Con un post molto lungo, Valerio Scanu, l’ex allievo di Amici, aveva riportato un pensiero che aveva diviso l’opinione pubblica, con chi capiva e chi invece no. Di questo ultimo gruppo si è schierata anche Maria De Filippi la quale, come ha rivelato il cantante a MowMag, intervista riportata anche dal Leggo: “Mi sono preso una querela da Maria De Filippi. Com’è finita? Da una parte bene, perché la cosa finì archiviata e non mi fu riconosciuto il reato di diffamazione. Dall’altra male, perché da quel momento dubito che Maria nutra grande simpatia per me…”.

A distanza di diversi anni, un Valerio più cresciuto ha poi concluso: “Ora quello sfogo non lo scriverei più”. Chissà se Maria riuscirà a perdonarlo o se il rapporto tra loro è ormai inevitabilmente compromesso?