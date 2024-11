Gemma Galgani in lacrime: il suo racconto straziante della malattia fa commuovere tutti

Gemma Galgani ha raccontato un aneddoto molto triste su quella malattia che ha colpito la sua famiglia. Le sue parole hanno fatto commuovere il grande pubblico.

È una delle concorrenti storiche di Uomini e Donne, stiamo parlando di Gemma Galgani, la cui simpatia l’ha fatta entrare presto nel cuore dei suoi fan. La dama piemontese è stata parecchio sfortunata in amore nel corso della sua vita, ma nonostante tutto, lei ancora ci spera di trovare il suo cavaliere.

Ancora non sappiamo se con Fabio Cannone sarà amore, per ora tutti hanno notato la sua felicità. La stessa Maria De Filippi, ha ricordato a Gemma di averla vista così felice soltanto ai tempi di Giorgio Manetti.

La Galgani è molto espansiva al dating di Queen Mary, mentre è molto riservata in merito alla sua vita privata, per questo motivo stupisce molto quel racconto su quella terribile malattia che ha colpito la sua famiglia.

Gemma Galgani e le parole a Verissimo

Gemma Galgani, la storica dama piemontese, presenza fissa a Uomini e Donne, si è lasciata andare a un’intervista a cuor leggero a Verissimo, da Silvia Toffanin. Alla bella conduttrice, la Galgani ha raccontato diversi aneddoti e in merito al dating, ha prima chiesto in maniera sarcastica se Tina Cipollari fosse presente, in quanto: “Entra in modo irruente e cerca di far passare messaggi inesatti, non accetta che io sia capace di mettermi in gioco alla mia età…”.

In merito al suo nuovo spasimante, Fabio Cannone, la dama ha rivelato: “Sto passando un momento molto bello, grazie a lui ho ritrovato la voglia di sorridere”. Che dire, se son rose…

Gemma e quella malattia devastante

Gemma Galgani, si è lasciata andare a una lunga chiacchierata insieme a Silvia Toffanin a Verissimo. D’altronde è difficile non sentirsi a proprio agio nel salottino della compagna di Pier Silvio Berlusconi, per questo anche una donna riservata come la dama piemontese, dopo anni ha rilasciato delle confessioni inedite sulla sua vita privata.

Ha rivelato di avere un ottimo rapporto con le sue sorelle. La più grande, Anna, è stata come una seconda mamma per lei, dopo la scomparsa di quest’ultima e in merito alla sorella più piccola, Silvana, ha confessato: “Quando era piccolina le è stato diagnosticato un male incurabile, aveva solo sei mesi…Adesso viaggia, ha continuato a sfidare la vita. La sua vita è sempre stata impostata verso tutto ciò che rappresenta una sfida…”, parole le sue, che hanno fatto commuovere anche la Toffanin.