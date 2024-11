Matrimonio a dopo Ballando con le Stelle: che emozione per Milly | Si sposano

Dopo Ballando con le stelle vedremo un matrimonio da favola, Milly Carlucci è emozionata, d’altronde lei c’era quando tutto è cominciato. Ecco chi è che si sposa.

Ballando con le stelle è uno di quegli show che regala ancora oggi magia e spensieratezza, in quanto all’apparenza potrebbe essere uno show semplice. Le regole sono sempre le medesime, i vip cercano di imparare a ballare, eseguono le coreografie che gli vengono proposte e si sfidano a colpi di scarpette da ballo.

In realtà il programma di Milly Carlucci è molto di più, in quanto tra una coreografia e l’altra conosciamo meglio i vari concorrenti e li vediamo puntata dopo puntata, cercare di superare i loro limiti in una materia sicuramente molto lontana da quello per cui lavorano ogni giorno.

In tutto questo assistiamo anche ad amori che nascono tra la pista da ballo e in questo caso, dopo il talent ballerino, assisteremo a un matrimonio, in quanto i due si sposano per la gioia di Milly. Ecco di chi parliamo.

Scoppia la passione a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è sotto i riflettori da qualche giorno, decisamente più del solito e le motivazioni sono molteplici. I telespettatori sono curiosi di sapere come andranno a finire diverse storie, attualmente dal finale aperto. Passiamo dal diverbio tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli il cui astio pare non retrocedere fino all’attesa per l’ospite di sabato in veste di ballerina per una notte.

Stiamo parlando di Elettra lamborghini la cui faida con la giornalista e giudice è cosa ben nota, non si sa come finirà, ma potrebbe essere una puntata ricca di frecciatine, un po’ com’è successo tra Selvaggia e Barbara D’Urso, chi può dirlo. Infine, c’è un altro evento che sta facendo “battere il cuore” ai fan e cioè il presunto flirt tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Attualmente i loro nomi sono avvolti nei rumors ma come coppia di ballo sono già molto amati.

Fiori d’arancio a Ballando con le stelle

Anche un’altra coppia, nata sotto i riflettori di Ballando con le stelle, sta facendo sognare i fan che li seguono fin dagli esordi. Stiamo parlando di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, i quali hanno festeggiato da qualche settimana, il loro primo anniversario e già sognano una famiglia. Lui vorrebbe una femminuccia, papà Rocco vorrebbe già diventare nonno, mentre lei vorrebbe prima solcare la navata.

Sogna l’abito bianco Lucrezia, motivo per cui, in una lettera aperta pubblicata dal settimanale Di Più, la ballerina ha chiesto la mano di Lorenzo, il quale per il momento pare indeciso sul da farsi, per questo la sua compagnia gli chiede apertamente: “la richiesta che ti faccio è quasi una conseguenza naturale di quello che stiamo vivendo: diventiamo marito e moglie, no? E intanto, se vuoi, possiamo iniziare a provare ad avere il nostro bambino, anzi, bambina. Ti amo…”. In attesa di sapere se e quando Tano e la Lando diranno “sì”, chissà se Milly Carlucci prenderà parte a un nuovo matrimonio, come ha fatto con quello di Simona Ventura?