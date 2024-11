Milly Carlucci che colpaccio: chi ha invitato a ballare Sabato sera in pista

Milly Carlucci ha fatto il colpaccio del secolo con quell’invito di sabato sera a Ballando con le stelle. I fan non vedono l’ora di vedere questa puntata “focosa”.

Ballando con le stelle è ormai un appuntamento a cadenza annuale che i fan aspettano sempre con molta apprensione, in quanto non c’è sabato sera senza Milly Carlucci. La conduttrice è entrata di default nel cuore dei suoi fan e lei come Maria De Filippi, sono le regine incontrastate dell’intrattenimento.

Infatti lo scontro nel palinsesto è proprio tra Ballando con le stelle e Tu si que vales, trasmesse sulle reti ammiraglie di Rai e Mediaset, i quali si dividono il grande pubblico. Alla fine lo share si eguaglia, rendendo entrambi gli show i più amati del sabato sera.

Ed è proprio in merito allo spettacolo di Milly che il pubblico è in trepidante attesa per la prossima puntata, in quanto la conduttrice ha fatto il colpaccio del secolo, con quel nome che è tutto un programma.

Milly Carlucci slitta di una settimana con Ballando con le stelle

I fan non vedono l’ora di sapere chi vincerà questa nuova edizione di Ballando con le stelle, anche perché i favoriti sono diversi quest’anno. In attesa di vedere nuovamente la coppa alzata al cielo, è bene che sappiate che lo show di Milly Carlucci slitta di una settimana con il suo consueto appuntamento del sabato sera.

Infatti vedremo le puntate del 16, 23 e 30 novembre regolarmente, poi ci sarà uno stop, fino al 14 dicembre quando ci sarà la semifinale e il 21 dicembre, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, la finale del talent di danza.

Una concorrente molto amata ballerà da Milly

Cambi a parte, sabato 16 novembre, come avrete letto, la puntata di Ballando con le stelle di Milly Carlucci è ovviamente confermata e come ballerina per una notte, come rivelano da Tv Blog, dovremmo vedere la grande Elettra Lamborghini. I fan non vedono l’ora di vederla in azione, in quanto sappiamo tutti, quanto sia fluida nei movimenti la cantante, la quale balla spesso durante i suoi video musicali.

Oltre alla sua performance, sui social il popolo del web è irrequieto in quanto non sanno cosa aspettarsi per quel confronto diretto con Selvaggia Lucarelli. Molti hanno paura che possano litigare in diretta, altri invece che il botta e risposta possa essere pungente ma innocuo come quello avuto tra la giornalista e Barbara D’Urso. Voi cosa ne pensate di tutta questa storia?