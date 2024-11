Gigi D’Alessio: la meravigliosa dedica ha commosso tutti: “Sei tu il mio 110 e lode”

La dedica rilasciata da Gigi D’Alessio ha commosso tutti i suoi fan i quali sanno benissimo quali sono i suoi sentimenti verso di lei. Ecco chi è il suo 110 e lode.

Gigi D’Alessio non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno dei cantanti italiani più seguiti di sempre. Con le sue canzoni melodiche ha fatto cantare tutta Italia e nonostante di anni ne siano passati dal suo esordio, il suo grande pubblico non smette di seguirlo.

Ci sono brani diventati immortali, per il quale verrà sempre ricordato, grazie ai quali ha ottenuto il titolo di “Ambasciatore della musica napoletana nel mondo”, in quanto riesce a rendere sold out i suoi tour, da nord a sud.

Eppure nel cuore di Gigi prima del lavoro c’è anche la sua famiglia. Per questo non stupisce che abbia rilasciato quella dedica che ha fatto commuovere i suoi fan, in quanto loro due sono molto legati. Ecco di chi parliamo.

Gigi D’Alessio e le sue parole

Gigi D’Alessio ha rilasciato una recente intervista a, Le Iene, dove ha permesso a Nicolò De Devitiis, di godere della sua compagnia per 48 ore. In questo lasso di tempo, i due hanno chiacchierato parecchio e il cantautore si è lasciato andare a un racconto sincero su di lui e sulla sua carriera. In merito alla sua vita sentimentale, Gigi ha confermato di aver avuto poche storie, ma lunghe, da quella con la sua ex moglie, Carmela Barbato, a quella con Anna Tatangelo fino ad arrivare a quella attuale con Denise Esposito.

Da entrambe D’Alessio ha avuto dei figli, motivo per cui oggi è padre per ben 6 volte. Ed è proprio per i figli che ha rivelato: “La mia più grande difficoltà come genitore è non sapere dare consigli. Sono preoccupato per i miei figli. Non voglio essere un pessimista”, soprattutto perché Gigi ci tiene a essere presente sempre con tutta la sua prole.

La dedica che ha commosso i follower

Ed è proprio l’amore che lo lega ai suoi figli che ha fatto commuovere i suoi follower per quelle parole. Gigi D’Alessio, orgoglioso di sua figlia Ilaria, nel giorno della sua terza laurea le ha rilasciato un messaggio molto affettuoso: “Come vedi, amore mio, dopo tanti sacrifici arrivano anche le soddisfazioni. Congratulazioni per la tua terza Laurea! Sono tanto orgoglioso di te @ilaria_d_alessio! Sei il mio 110 e Lode”.

Naturalmente nel giro di poco, la bacheca del cantante si è riempita di messaggi di auguri per sua figlia e soprattutto di ammirazione verso di lui. Alla fine, a prescindere da come possono andare i rapporti di coppia, quello tra genitori e figli è uno dei rapporti più indissolubili di sempre.