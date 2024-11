Benedetta Parodi lancia una ricetta light ed è boom di visualizzazioni: anche quelli a dieta possono finalmente mangiare golosamente

La ricetta light di Benedetta Parodi è una benedizione per tutti coloro che sono a dieta ma che non vogliono rinunciare comunque al gusto e ai piatti sfiziosi.

Chi l’ha detto che gusto e dieta non possono coesistere nella stessa frase? Quando si decide di mangiare in maniera sana ed equilibrata, questo non vuol dire che per tutta la vita dobbiamo cibarci di insalatina, bistecca ai ferri e salmone al vapore.

La vita deve avere sapore per essere degna di essere vissuta, in tutti i contesti che sia in ambito culinario, lavorativo e di cuore. Per questo bisognerebbe fare pace con il cibo e vederlo come un elemento essenziale per la nostra sopravvivenza, per non parlare del piacere che dovrebbe rilasciare il sedersi a tavola davanti a forchetta e coltello.

Per poter mantenere il proprio peso forma, ma con gioia, dovreste assolutamente provare questa ricetta light di Benedetta Parodi, il cui piatto può essere tranquillamente aggiunto nel vostro menù settimanale.

Le ricette sfiziose di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi, così come le altre food blogger, non rilasciano soltanto ricette gustose ma caloriche, ma anche quelle altrettanto sfiziose ma dietetiche. Questo perché, nel corso degli anni, questi assi della cucina, ci hanno insegnato quanto, non solo sia bello mangiare, ma quanto lo sia ancora di più nel modo giusto.

Ci sono tanti piatti e tante varianti che possiamo effettuare, per ottenere un piatto sano, bilanciato e invitante che ci aiuteranno a non mollare la dieta dopo una settimana. Grazie a questi piatti innovativi, una corretta idratazione, introdurre sempre frutta e verdura a tavola con una costante attività fisica, dimagrire, non è mai stato così facile. Ovviamente ribadiamo il concetto di quanto sia fondamentale rivolgersi a uno specialista del settore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Un piatto light ideato dalla sorellina di Cristina Parodi

Benedetta Parodi da sempre sa il fatto suo in cucina, il suo modo di preparare le sue ricettine sfiziose ha incantato il suo vasto pubblico, il quale la segue ovunque, purché ci sia lei tra i fornelli. Come ha rivelato lei stessa, ha ideato questa ricetta light, per un suo amico che gli ha chiesto qualcosa da mangiare ma di leggero essendo lui “un po’ a dieta”, come ha raccontato.

Così in 5 minuti, gli ha preparato una squisita omelette di zucchine con un abbondante strato di peperoncino, essendo lui un “uomo caliente”. In realtà potrete applicare ogni variante che più vi aggrada a questo piatto. Vi riportiamo il video in modo che possiate segnarvi il passaggio e gli ingredienti e sentirete che delizia e soprattutto…che profumino!