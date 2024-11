Al Bano e Romina: qual è il vero motivo della loro rottura | Solo ora il cantante confessa tutto

Al Bano Carrisi ha rivelato il vero motivo per cui lui e Romina Power si sono lasciati. Il cantante ne ha parlato dopo anni e molti fan sono rimasti senza parole, in quanto non se l’aspettavano.

La storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power ha fatto sognare intere generazioni, in quanto i due artisti non erano soltanto marito e moglie, ma anche compagni nel lavoro, in quanto le loro canzoni sono a oggi molto amate.

I loro tour erano sempre sold-out, in quanto bastava nominarli affinché il pubblico accorresse. Purtroppo a un certo punto, il loro matrimonio si incrinò, finché i due non misero fine al loro grande amore.

A oggi Al Bano e Romina continuano a cantare insieme. Nonostante siano passati anni dal loro divorzio, il cantante ha voluto rivelare il motivo della loro rottura.

Al Bano Carrisi e le “sue” donne

Al Bano Carrisi è stato ospite qualche giorno fa da Silvia Toffanin al suo Verissimo. Qui il cantante di Cellino San Marco si è raccontato a cuore aperto, presentando anche il suo libro, “Il sole dentro”. Carrisi ha così parlato del rapporto con il padre, di quello con i suoi figli, fino a quello con le due donne più importanti della sua vita che l’hanno reso padre più volte.

Ovviamente parliamo di Romina Power e di Loredana Lecciso, sua attuale compagna. Della sua ex moglie, Al Bano ha rivelato di quando lei si innamorò della Puglia: “Era giugno del 1969 e stavamo girando un film. Avevamo alcuni giorni di pausa e siamo andati a Cellino San Marco e Romina se ne innamorò e mi riportò lì”. Di Loredana invece ha rivelato: “Con Loredana è stato un rapporto speciale, la incontravo dove meno me lo aspettavo e lei mi sorrideva sempre, con lei ho ricominciato a vivere…”.

Ecco perchè Al Bano e Romina si sono lasciati

Al Bano Carrisi e Romina Power hanno segnato un’epoca con la loro storia d’amore, in quanto hanno fatto non solo cantare l’Italia intera, ma hanno fatto sognare i loro fan, in quanto tutti all’epoca avrebbero voluto avere un rapporto come il loro. Purtroppo però, dopo la scomparsa della loro primogenita, Ylenia, le cose cambiarono parecchio.

Ecco che cosa ha rivelato il cantante a Silvia Toffanin a Verissimo: “Dopo la scomparsa di nostra figlia, io e Romina ci siamo allontanati, non c’era più serenità in casa…”, confermando che quella tragedia non passerà mai.