Incidente piccante per Sabrina Ferrilli: mentre balla si solleva la maglietta e si vede tutto [VIDEO]

Sabrina Ferilli ha mostrato ai follower il suo essere multitasking in quel video social, anche se quel dettaglio piccante non è sfuggito a nessuno. Mentre balla l’hanno visto tutti.

È una delle attrici e conduttrici più stimate di sempre, da quando ha fatto il suo esordio nel mondo del cinema e della televisione italiana. All’inizio qualcuno l’ha sottovalutata, Sabrina Ferilli, per quel suo essere “troppo mediterranea” a detta loro, in realtà poi ha dimostrato a tutti quanto sono proprio i suoi tratti e le sue forme a renderla bellissima e adatta a ogni ruolo.

In televisione l’abbiamo vista recitare in diverse fiction di genere diverso, tutte affrontate alla perfezione da Sabrina, la quale non è soltanto bella ma è anche molto brava e i premi vinti nel corso della sua carriera lo dimostrano.

Oltre a tutto questo, la Ferilli è anche un portento nel ballo. In quel video social, i fan hanno potuto vederla in azione, anche se quel dettaglio piccante non è passato inosservato.

Sabrina Ferilli e il suo lato glamour

Sabrina Ferilli è tornata a interpretare il suo ruolo in giuria a Tu si que vales, dove ormai, insieme all’amica e collega Maria De Filippi, è di casa. Sono stati confermati tutti, da zio Gerry a Lucianina, a discapito dei pettegolezzi che giravano nelle settimane precedenti l’inizio di questa nuova stagione. Come sempre il pubblico ama passare i sabati sera in loro compagnia.

In ogni puntata, la Ferilli mostra sempre il suo lato glamour, indossando sempre l’abito perfetto per ogni occasione. Tra gli abiti più cliccati da quando lo show di Queen Mary è iniziato, c’è sicuramente il tubino nero con grossi fiori di colore blu cobalto. Il capo pregiato, firmato Dolce&Gabbana, potrete trovarlo su diversi siti di e-commerce alla cifra di 1950 euro, come rivelano da FanPage.

Sabrina e il suo lato da “Dancing Queen”

Sabrina Ferilli è un portento in ogni cosa che fa. Davanti alle telecamere ci sa stare perfettamente e si sente come se fosse a casa sua, per questo motivo non stupisce il fatto che gli italiani l’adorano. A dimostrazione di questa affermazione c’è quel video social, diventato virale nel giro di poco, nel quale possiamo vedere la nota attrice ballare insieme a Giulia Stabile.

I follower hanno ammirato la bellezza e la bravura di entrambe le colleghe di Tu si quel vales. In realtà hanno ammirato anche quel dettaglio piccante, in quanto, la maglietta di Sabrina durante la performance, si è tirata su e i fan hanno notato lo slip rosso affiorare dai suoi pantaloni. Che dire, lei può tutto!