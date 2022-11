Terence Hill, ha una casa degna di un sultano: vederla vi scioccherà

Terence Hill è uno degli attori che ha fatto la storia del mondo del cinema italiano. Accanto all’indimenticabile Bud Spencer ha fatto divertire sia grandi che piccini. È impossibile non apprezzare la sua bravura davanti alle telecamere.

Da poco ha deciso di non girare più le riprese di Don Matteo, dato che si sta dedicando a se stesso e alla sua famiglia. Trascorre le sue giornate a contatto con la natura nella sua bellissima abitazione. Ecco uno scatto della casa da sogno.

Pseudonimo di Mario Girotti, Terence Hill è un attore, regista, sceneggiatore produttore cinematografico italiano. Nato a Venezia il 29 marzo 1939,00 ha ricevuto nel corso della sua carriera un David di Donatello. Ha avuto ulteriore popolarità come interprete di fotoromanzi e da anni ha indossato le vesti di Don Matteo Bondini nella serie televisiva italiana più amata della Rai. Adesso al suo posto c’è il collega Raoul Bova.

Dal 2000 al 2021 ha partecipato alle riprese, ma poi ha deciso di mettere la parola fine. Poiché ha un bel rapporto con coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi, ha spiegato che vorrebbe recuperare il tempo perso con la famiglia. Adesso sicuramente potrà realizzare il suo sogno e la magnifica casa farà da sfondo ai momenti piacevoli che vivrà in compagnia delle persone a lui care. Non tutti conoscono il luogo dove abita. Ecco una foto.

Una casa immersa nel verde

Terence Hill è sposato con Lory Zwicklbauer e dalla loro unione è nato nel 1969 Jess Hill. La coppia ha anche adottato un bambino di nome Ross, ma nel 1990 è morto in seguito a un incidente stradale in Massachusetts. L’attore ha vissuto più di 30 anni negli Stati Uniti per poi trasferirsi definitivamente a Gubbio, dove ha girato tante scene di Don Matteo.

Vive in un bellissimo casale in provincia di Perugia, di cui non si hanno delle immagini che ne ritraggono l’interno, ma è ben risaputo che è immersa nel verde. Non a caso l’obiettivo della coppia è stato quello di stare il più lontano possibile dai riflettori.

Curiosità sull’attore

Non tutti sanno che l’attore ha praticato dai 10 ai 19 anni vari sport: nuoto, pugilato e ginnastica artistica. Ha ottenuto ottimi risultati grazie al suo impegno e al suo sacrificio. È amante del calcio, in quanto si dichiara tifoso della Roma. Tuttavia non ha nascosto di essere simpatizzante per il dubbio.

In ambito politico non si è mai schierato da nessuna parte, a differenza di Bud Spencer che si è sempre proclamato sostenitore del partito di destra.