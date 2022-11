Anbeta, voi la ricordate bellissima ad Amici: oggi però è irriconoscibile

Amici è il programma che permette di trasformare la propria passione in un vero e proprio lavoro. Nel corso degli anni tanti allievi hanno avuto la possibilità di costruire una carriera e ottenere uno spazio nel piccolo schermo. Tra questi si può menzionare la ballerina Anbeta Toromani.

Apprezzata fin da subito per il suo indiscusso talento nella danza classica, adesso i fan sostengono che sia cambiata letteralmente. Andiamo a scoprire cosa fa e com’è diventata.

Nell’attuale edizione di Amici tutti stanno parlando bene del ballerino di danza classica di Alessandra Celentano. Si tratta di Ramon Agnelli. Nonostante la giovane età, ha già avuto la possibilità di esibirsi su palcoscenici di una certa importanza. La maestra, nota per la sua severità, ha individuato in lui un grande potenziale e sicuramente seguirà le orme dell’inimitabile Anbeta Toromani.

“La miglior allieva di Amici è stata Anbeta, anche se non è mai stata una mia allieva”,ecco cosa ha detto l’insegnante durante un’intervista rilasciata a settimanale Oggi tempo fa. Nel 2002 si è presentata ai provini di Saranno famosi, futuro Amici. Anche se non ha ottenuto la vittoria, ha avuto modo di sfondare nel mondo della danza. Sono passati anni dalla sua esperienza nel talent show, ragion per cui in tanti si chiedono cosa sia cambiato nella sua vita.

Ecco com’è diventata Anbeta

Nata a Tirana, capitale dell’Albania, il 2 aprile 1979, è alta 172 cm e pesa 53 kg. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una fisicità scultorea, merito ovviamente dell’arte della danza. Da quando aveva 5 anni ha studiato ginnastica artistica, però a causa di un infortunio a un braccio ha deciso di puntare sulla danza classica diplomandosi all’Accademia di ballo della sua città d’origine.

Prima di approdare in Italia ha perfezionato la sua tecnica di ballo a Baku. Nel 2002 ha avuto inizio la sua avventura ad Amici. Da ballerina è diventata una maestra per poi lasciare la trasmissione dopo 10 anni per alcuni contrasti dovuti al suo comportamento. A prescindere da tutto Maria De Filippi la contatta spesso per giudicare le sfide degli allievi. Nonostante siano passati anni da quando era seduta tra i banchi della scuola, Anbeta non è cambiata neanche di una virgola. Lo scorrere del tempo non ha inciso per niente sul suo fascino.

Curiosità sulla ballerina

Per quanto riguarda la vita privata è fidanzata con Alessandro Macario dal 2009. Galeotto è stato lo spettacolo Romeo e Giulietta, dove entrambi avevano dei ruoli e tra un ballo e l’altro è scoccato l’amore.

Attualmente è impegnata in tante attività, tra cui quella del teatro dove si esibisce in spettacoli di un certo spessore: da Coppelia allo Schiaccianoci di Amedeo Amodio.