Massimo Ranieri, chi è il ‘figlio segreto’: famosissimo e conosciuto da tutti

Una notizia davvero bomba quella venuta a galla secondo cui il cantante partenopeo Massimo Ranieri avrebbe un figlio segreto e che sarebbe anche famoso. Lo conoscete tutti!

Massimo Ranieri ha un figlio segreto? Questa è la voce, anche assai potente, che “sta girando” negli ultimi giorni. A quanto si dice, questo fantomatico figlio è ancora più famoso di lui: lo conosciamo tutti, è un cantante molto apprezzato. Di chi si tratta? Fuori il nome!

Non solo cantante: Ranieri nella sua lunga e fulgida carriera è stato anche attore un , conduttore televisivo e un regista teatrale. Il suo vero nome è Giovanni Calone, è nato a Napoli e fin da bambino è stato un grandissimo appassionato di musica. Ha iniziato a esibirsi molto presto nei bar della città, finché non è stato notato da Gianni Aterrano, un discografico di rilievo. In breve tempo è diventato la spalla di Sergio Bruni ed è partito con lui per un tour negli Stati Uniti. Nel 1968, a soli 17 anni, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, per poi riproporsi alla nota kermesse nell’ anno successivo ma stavolta in coppia con la mitica Orietta Berti. Nello stesso anno ha partecipato al Cantagiro con il brano Rose Rosse, che è rimasto in classifica per 13 settimane.

Una carriera ricca di successi

Nel 1970 ha debuttato nelle vesti di attore nel film Metello. Poi ha recita in Incontro, Cerca di capirmi, Il faro in capo al mondo e altri film per la televisione. Nel 1988 è tornato al Festival di Sanremo con Perdere l’amore con cui ha trionfato. L’artista è tuttora molto attivo e non ha mai abbandonato la musica. Inoltre può contare su un numero- a dir poco- elevatissimo di fan, sparsi in tutto il mondo. A dimostrazione di quanto sia ancora oggi apprezzatissimo dagli addetti ai lavori, nell’ ultima edizione del Festival ha vinto il premio Mia Martini al Lettera di là dal mare.

Ha un altro figlio oltre a Cristina?

Il cantante- tuttavia- si è sempre mantenuto molto riservato circa la sua vita privata che per lui come tale deve assolutamente rimanere. E a quanto pare, nonostante lui sia famosissimo, ci è riuscito e pure alla grande! Non si è mai sposato e tutt’oggi non si sa se sia accompagnato o single. Raramente è stato protagonista di fatti di gossip. Si sa solo che ha una figlia, Cristina, nata dall’unione con Franca Sebastiani. All’inizio Ranieri non l’aveva riconosciuta ma lo ha fatto solo nel 1995, quando lei aveva già 24 anni. Ma ora sembra che, oltre a lei , possa avere anche un altro figlio… Chi è? Un artista famosissimo…

Da diverse ora impazza in Rete la notizia che Tiziano Ferro sia il figlio di Ranieri, ma si tratta -ovviamente- di una clamorosa bufala: tra i due- in poche parole- c’è solo una grande somiglianza e davvero molta stima reciproca. Si sono conosciuti molto tempo fa e hanno da subito legato, tanto che Ranieri ha detto di considerare il cantante più giovane come un figlio, anche perché a livello anagrafico, ci potrebbe pure stare…