Lucia Pavan, è stata la prima tronista di Uomini e Donne: adesso è irriconoscibile

E’- praticamente- impossibile non ricordare la prima tronista della trasmissione Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il suo nome è Lucia Pavan, ma che cosa è stato di lei oggi? Sapete come è diventata? Praticamente irriconoscibile!

Impossibile dimenticare la rossa dagli occhi color cielo alla quale Costantino Vitagliano rifilò un ‘no’ abbastanza calcolato. Oggi è una donna di gran successo, manager di un’azienda, mamma e non solo!

Stiamo parlando dell’anno 2000 quando la televisione italiana mandò in onda la prima stagione di Uomini e Donne, il famosissimo e chiacchieratissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. A quel tempo, si partecipava esclusivamente per trovare l’anima gemella, ma il richiamo alla fama era molto forte anche allora. Non esistevano ancora sponsorizzazioni, serate in discoteca, il programma era nuovo e fisiologicamente più pulito e incantato, rispetto a oggi che appare ben diverso, come sottolineano molti utenti sul Web, soprattutto sui Social. Ma vi ricordate della prima tronista in assoluto, ovvero della bellissima Lucia Pavan?

Costantino le disse no

Tutti la ricordano, suo malgrado, soprattutto per il no ricevuto da Costantino Vitagliano che prese parte allo show – a detta di molti- solo per avere visibilità, ed in effetti riuscì nell’ intento diventando uno dei personaggi più in vista nei primi anni 2000. La scelta fu molto emozionante, specie dopo il bacio chiestole da Vitagliano, prima di dirle no – bacio tra l’altro che lei durante il programma non gli diede mai. Rimase sulla scena ancora per un po’, coinvolta subito dopo da un presunto flirt con il gieffino della terza stagione del Grande Fratello, Fedro Francioni, per poi defilarsi completamente dalla TV per l’immenso dispiacere dei suoi fan.

Oggi è una mamma e una manager di successo

I più curiosi si staranno chiedendo cosa fa oggi e come è diventata. Oggi è una donna di successo, madre amorevole e una compagna fedele e innamoratissima del suo lui ! In particolare la Pavan è manager di un’importante azienda, la Brooks Brothers e ha una bellissima bambina nata nel 2014. Nel novembre del 2019 ha ricevuto la proposta di matrimonio da Sacha, compagno da circa 10 anni. La proposta- a quanto pare- è arrivata durante un romantico weekend a Fiè allo Scillar, in Trentino Alto Adige ma, in realtà, la loro storia – come ha raccontato qualche tempo fa la stessa Lucia, in un’intervista rilasciata a VeryInutilPeople – è iniziata molto tempo prima.

La loro storia è incominciata- in pratica- quando Lucia era ancora in fasce e Sacha frequentava la casa della zia assieme alla sorella Annalisa. . La zia della donna scomparì nel 2012 ma le strade dei due ormai si erano divise. Come per magia, in quei giorni di immenso dolore e grande sconforto, l’uomo mandò una richiesta di amicizia su Facebook a Lucia, senza ricordare di averla già conosciuta in passato dal momento che lei quando la vide per la prima volta era davvero tanto piccina e lui già grandicello. Ma da quel giorno, dopo aver chiacchierato in primis sui Social, e poi di persona, non si sono più lasciati…