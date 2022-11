Irriconoscibile! Tina Cipollari magrissima e vestitino corto

Tina Cipollari è- indubbiamente la regina indiscussa di Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, chiacchierato- e nel contempo- amato della Tv italiana. Storica opinionista accanto all’ amico e collega Gianni Sperti, ha svolto all’ interno della trasmissione in primis il ruolo di corteggiatrice e di tronista. E ora spunta fuori, dal cappello a cilindro, una sua foto dove appare decisamente molto diversa…

Nel corso degli anni, la vamp è diventata un personaggio televisivo a tuttotondo, molto apprezzato dagli italiani che ora sono rimasti basiti nel vederla magrissima e con indosso un vestito davvero molto ma molto corto… Tina Cipollari è diventata famosa proprio grazie alla trasmissione ideata e magistralmente condotta da Maria De Filippi, autentica regina delle Reti Mediaset. Grazie alla sua personalità spumeggiante e assai prorompente e al suo modo di vestire che non passa- di certo- inosservato , è stata definita la vamp di Uomini e Donne. Ultimamente, sono ricomparse delle fotografie dell’opinionista che la ritraggono con un vestito rosso e le belle gambe in primo piano, che sono diventate- come è anche normale e giusto che sia-virali in men che non si dica. Lei- praticamente- irriconoscibile! Ha una personalità unica Tina Cipollari è diventata molto celebre sul Web anche grazie alla pagina Instagram Trashitaliano. Infatti, molte delle sue battute televisive sono diventate dei veri e propri meme, pubblicati a gogo sui Social Network. E poi- a dirla tutta- sarebbe assolutamente impossibile immaginare questo programma senza la presenza della donna che ha davvero rivoluzionato la trasmissione con la sua personalità assolutamente unica e speciale. Ha fatto subito breccia nei cuori dei telespettatori

La vamp, nomignolo che da tempo le appartiene, è riuscita a entrare facilmente nel cuore del pubblico di Mediaset. La donna ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni 2000 con la sua partecipazione al dating show in primis in veste di corteggiatrice e poco dopo di tronista. Grazie alla sua verve inconfondibile, è stata scelta poi come opinionista fissa da Maria De Filippi per le successive edizioni. Una scelta che-come abbiamo potuto appurare-con il passare del tempo, si è rivelata più che vincente!

Il suo stile- all’inizio- era molto simile a quello di Marilyn Monroe. Infatti, il taglio di capelli e il modo di vestire ricalcavano – guarda caso- proprio quelli della bellissima diva americana. Per questo motivo, lei fece in men che non si dica breccia nel cuore dei telespettatori con il suo fascino- a dir poco- travolgente. Inoltre, è sempre stata molto simpatica e dotata di un carattere assai forte, oltre che dotata di una parlantina assai sciolta e frizzantina.

Iconica è poi- rimasta la sua apparizione televisiva in un bellissimo abito rosso. Ultimamente, sono ricomparse le foto di quella puntata di Uomini e Donne. Magrissima e con le sue bellissime gambe messe ben in evidenza, in maniera raffinata e per nulla volgare, ha lasciato tutti quanti letteralmente a bocca aperta. Certamente di tempo da allora ne è passato, e pure parecchio, ma ciò che è rimasto intatto è il suo fascino, assolutamente magnetico e ragguardevole. Chapeau!