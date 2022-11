“Ci è andata a letto la sera prima di entrare”: vergogna al Gf Vip | Signorini non lo sapeva

Nella casa del Grande Fratello Vip si stanno creando delle dinamiche all’interno del gruppo, dunque il pubblico non si perde neanche una puntata. Quella di ieri, per esempio, ha riservato tanti colpi di scena come l’eliminazione di Pamela Prati.

Di recente, però, l’attenzione si sta focalizzando in particolar modo su una delle concorrenti perché pare che stia mentendo all’intera Italia. Un suo ex ha fatto delle dichiarazioni inaspettate.

Ieri sera, giovedì 10 novembre, è stata una puntata con tantissimi colpi di scena. Pamela Prati ha abbandonato la casa perché non ha superato il televoto e, una volta arrivata nello studio, ha baciato Marco Bellavia. C’è stato uno scontro verbale tra Antonella Fiordelisi e l’opinionista Sonia Bruganelli, la quale ha esordito dicendo “You are not on my level” per invitarla appunto a non paragonarsi a lei. La frase è diventata virale.

Antonella ha conquistato la simpatia degli italiani quando ha difeso a spada tratta Marco. Adesso sta tenendo tutti con il fiato sospeso per via della sua relazione altalenante con Edoardo Donnamaria. Tuttavia l’ingresso temporaneo di Gianluca Benincasa ha fatto nascere dei dubbi nei telespettatori. Ci ha pensato uno degli ex della ragazza a spiegare come stanno realmente le cose.

La verità scottante su Antonella e Gianluca

L’ex fidanzato in questione è Francesco Chiofalo, ovvero il famoso ‘Lenticchio’ di Temptation Island. Ha avuto una storia con Antonella tempo fa, ma secondo le sue parole si sarebbero lasciati per colpa della famiglia di lei: “Mi disse che i suoi genitori non l’avrebbero mandata a Milano finché non mi avesse lasciato. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremmo mai lasciati se non fosse intervenuto il padre”.

Poi si è focalizzato su quanto accaduto tra lei e Gianluca l’altra sera durante il confronto: “Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse nella casa del Gf Vip”. Una scottante dichiarazione che sicuramente non finirà nel dimenticatoio.

“Gianluca vuole coprirla”

“Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al GF vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo…Se Gianluca vuole coprirla e dire che si sono lasciati a giugno, lo farà andando contro se stesso“.

“Gli ho chiesto quanto gli convenisse raccontare pubblicamente una versione del genere…Probabilmente non vuole infangarla…Pensa ancora che potrà esserci un futuro tra loro e non vuole farsi terra bruciata”. Le parole di Chiofalo avranno una replica? Per scoprirlo non ci resta che attendere.