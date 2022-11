Guadagna una miseria’: svelato lo stipendio di Paolo Ciavarro per Forum

Paolo Ciavarro, il bellissimo figlio dell’ altrettanto affascinante Massimo e della splendida Eleonora Giorgi, da diversi anni a questa parte lavora a Forum, condotto, ormai da svariate edizioni da Barbara Palombelli. Ma sapete quanto guadagna il giovane compagno di Clizia Incorvaia per questa sua mansione? Il suo stipendio… I suoi fan basiti!

Tra le numerose curiosità che aleggiano intorno ai personaggi del vasto mondo dello Spettacolo, c’è anche quella di conoscere i loro guadagni. Ma per quanto concerne l’ex gieffino, pare che non siano propriamente esaltanti… Anzi!

Paolo Ciavarro- indubbiamente- ha fatto un gran bene tre anni fa ad accettare di partecipare all’ edizione vip del Grande Fratello perché lì- come ben sappiamo- ha conosciuto colei che è diventata poi la donna della sua vita. Stiamo- chiaramente- parlando di Clizia Incorvaia, influencer di successo, che anni fa è balzata agli onori della cronaca rosa per la fine del suo matrimonio, decisamente burrascosa, con Francesco Sarcina, leader della rock band nostrana Le Vibrazioni, con il quale ha messo al mondo Nina.

Ma, nonostante lei avesse già un passato importante dietro alla spalle e fosse di qualche anno più grande di lui, il figlio di Eleonora Giorgi, non si è fatto scoraggiare e quando entrambi sono usciti dalla Casa Più Spiata d’ Italia, sebbene lei se ne sia andata un po’ prima, hanno dovuto- necessariamente- non vedersi per un po’ di tempo per via del primo lungo ed assai estenuante lockdown che ci ha preso tutti quanti di contropiede.

Ha fatto subito sul serio con la sua Clizia

E quando poi è stato possibile spostarsi, i due ne hanno immediatamente approfittato e da lì non si sono più lasciati. Inoltre lei- per amore del suo allora fidanzato e oggi compagno- ha deciso di lasciare la sua Milano per trasferirsi a Roma dove lui vive e opera da tempo. Insieme hanno costruito una splendida famiglia e il loro legame è stato sancito ancora di più dall’ arrivo del piccolo Gabriele che sovente mostrano con un pizzico di sano orgoglio anche sui Social, soprattutto su Instagram.

Che cosa guadagna a Forum? Lo spiffera mamma Eleonora!

Pazza di gioia per l’arrivo della creatura, che possiede i meravigliosi occhioni blu sia del padre che del nonno paterno, è anche l’attrice, la meravigliosa madre di Paolo, che non vedeva l’ora di diventare nonna e che ha un rapporto davvero unico e speciale con la nuora che- dal canto suo- la adora! Non per nulla le due appaiono spesso e volentieri sul Web insieme in video e fotografie dove si può notare i maniera chiara e lampante il loro affetto e la loro ragguardevole sintonia. Inoltre anche nel corso di interviste per la Carta Stampata sia di ospitate televisive, entrambe hanno sottolineato quanto sia speciale il loro legame. Ma che cosa ne avrà pensato Clizia quando Eleonora ha svelato quanto prenda di stipendio il suo compagno per il suo lavoro a Forum?

“Paolo lavora con la Palombelli a Forum e con la De Filippi al daytime di Amici 18. Poi, siccome è pagato pochissimo, lavora anche in produzione fino alle otto di sera”, ha dichiarato nel corso di una sua intervista la donna quando l’adorato figlio secondogenito era nel cast del padre di tutti i reality . Di tempo da allora ne è passato, forse qualcosa è cambiato. Inoltre c’è anche da dire che non sappiamo che cosa abbia inteso la donna per ” pochissimo” a livello di cifre.