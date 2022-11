“Ma smettila di recitare, sei falso”: Federico Fashion Style smascherato dal web

Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauro, è uno dei personaggi pubblici più noti. Su Real Time è il protagonista assoluto del programma Il salone della bellezza che gestisce lui personalmente con un team di eccezione.

In questi giorni sta facendo discutere per via della sua vita sentimentale. Non a caso ha pubblicato sui social una foto che non è passata inosservata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Federico Fashion Style è stato ospite del programma Verissimo di Silvia Toffanin e ha avuto la possibilità di parlare sulla sua relazione ormai naufragata. Non è andato nei dettagli, ma si è limitato a dire che non è dipeso da lui: “È una scelta sua, io l’ho appreso su Instagram, da un suo post. Anche lei stava attraversando un momento difficile, da poco ha perso il padre, ma non avevamo litigato. Il nostro è stato un rapporto importante, abbiamo fortemente voluto nostra figlia, abbiamo trascorso anni indimenticabili, io l’ho amata alla follia e anche se ultimamente non andavamo più d’accordo, lei è una persona a cui tengo tantissimo. Non riesco a distaccarmi da lei“.

Di recente ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che ha ricevuto anche delle critiche per ciò che è stato riportato nella didascalia. Che cosa ha scritto? Le sue parole non lasciano alcun dubbio.

“La verità è sempre nel mezzo…”

Nello scatto, pubblicato qualche ora fa, ritrae il parrucchiere più noto della televisione in un ristorante di Barcellona intento a gustare il piatto tipico del posto. Come al solito ha un look e un abbigliamento impeccabili, ma lo sguardo sembra assente. In effetti non è un periodo facile per lui, soprattutto dopo aver condiviso anni accanto alla sua dolce metà.

“Preferisco sedermi a tavola da solo, che avere una brutta compagnia!”, ecco cosa è stato inserito nella didascalia. La sua frase è stata criticata da alcuni utenti social e uno di questi ha scritto testuali parole: “Quando finisce una storia la colpa è di entrambi e la verità è sempre nel mezzo…”. Per ora non c’è stata alcuna replica dalla diretta interessata, ovvero Letizia Porcu.

“Non me lo sarei mai aspettato”

Federico non è intervenuto perché probabilmente ha deciso di affrontare questo dolore per contro proprio. Al momento la priorità assoluta è il benessere di sua figlia che ha spiegato durante l’intervista con la Toffanin.

“Sono triste perché non me lo sarei aspettato…L’importante è che mia figlia sia felice e non viva nessun trauma. Ce la stiamo mettendo tutta, provando a non farle vivere momenti di tensione”.