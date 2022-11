Vite al Limite, il figlio del dott. Nowzaradan è proprio lui: più famoso del padre

Il dottor Nowzaradan è il protagonista numero uno di Vite al limite. Ma chi è il figlio del medico del programma in onda in Italia su Real Time? A quanto pare è assai famoso, forse ancora di più del suo celebre padre…

Il Dr Nowzaradan è la star di Vite al Limite, il programma che segue il percorso di dimagrimento di persone in enorme sovrappeso. In molti hanno imparato ad apprezzare il lavoro del noto medico e chirurgo, che con le sue frasi in Italia e non solo è diventato un vero e proprio meme. Ma sapete qualcosa sulla sua vita privata, in particolare del figlio?

Da molti anni a questa parte Vite al limite è diventato un programma molto amato e seguito anche nel nostro Paese. Sono- infatti- assai numerosi gli italiani che decidono di seguirlo sintonizzandosi su Real Time. Le storie di vita di coloro, sia maschi che femmine, che decidono- a un certo punto della loro esistenza- di chiedere aiuto concreto al mitico dottore alla sua fidata equipe appassionano sempre tantissimo i telespettatori che si augurano dal profondo del cuore che loro riescano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il coraggio dei pazienti

Chiaramente tutto ciò non è una passeggiata e sovente i pazienti non riescono a perdere tanto peso e hanno pure gravi crisi. Ma più spesso accade che riescano a ritrovare la salute, che è il dono più prezioso che abbiamo, e iniziare a vivere una vita serene e appagante, una volta usciti dalla trasmissione, che non solo li ha aiutati a stare bene ma che li ha fatti diventare anche molto famosi presso il grande pubblico.

Alcuni sono delle star ma il vero divo è lui

Alcuni poi diventano delle vere e proprie star e sono a- dir poco- seguitissimi sui Social, in particolare su Instagram, dove sovente si mostrano felici e orgogliosi della loro nuova forma fisica. Ma ci sono anche casi in cui decidono di viaggiare su un profilo basso e di non suscitare tanto clamore. Un clamore che suscita sempre il dottor Nowzaradan

Ma che cosa sappiamo riguardo alla sua vita privata al di fuori del lavoro: uno dei suoi figli, di nome Jonathan, infatti fa un lavoro davvero molto particolare. In molti si chiedono, vinti dalla più viva curiosità, se il dottor Nowzaradan abbia o meno una famiglia al dì fuori del suo programma, ossia Vite al Limite che- indubbiamente- tanta fama gli ha donato e gli dona tuttora ad ampio raggio. A quanto pare l’uomo è sposato e, nonostante i suoi impegni, sempre tanto onerosi, è riuscito a crearsi una famiglia tutta sua.

Ma chi è il figlio che è quasi più famoso di lui?

Si chiama Jonathan, collabora con la produzione e lavora a stretto contatto con suo padre, in quanto è tra i registi di Vite al Limite. Ha un bel rapporto con il padre e ha altri due fratelli. La mamma è una certa Dolores che non è più accanto al mitico dottore dal quale ha divorziato nell’ ormai lontano 2002. Una decisione presa dopo quasi 30 anni di unione e di grande amore che oggi- come abbiamo visto- è solo un pallido ricordo.