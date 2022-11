Michela De Paoli, ha vinto Chi vuol essere milionario: oggi piange miseria

Michela De Paoli, la donna che vinse un milione di euro nel 2011 a Chi vuol essere milionario?, ha raccontato- un po’ di tempo fa- le sue difficoltà a Domenica Live, quando è stata ospite di Barbara D’Urso..

L’ ex campionessa di Chi Vuol Essere Milionario? oggi vive una situazione economica non tra le migliori… I telespettatori sono sconvolti…

Tra gli ospiti del talk dedicato ai famosi finiti in miseria della puntata di Domenica Live di una puntata dell’oramai lontano 9 dicembre 2018, c’era ” una certa” Michela De Paoli, la donna che- come forse alcuni ricorderanno- nel 2011 vinse un milione a Chi vuol essere milionario?, il mitico quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. La concorrente- per la verità- aveva già raccontato di avere speso tutta la cifra guadagnata nella nota trasmissione tv, elencando le difficoltà– assolutamente gravi e numerose- attraverso le quali è dovuta passare negli anni. Oggi aggiunge che, a gravare sulla sua condizione, sarebbero state, tra le altre cose, le condizioni di salute del marito che non erano stata- di certo- delle migliori. Il suo racconto che ha sconvolto l’ Italia intera…

Il dramma del marito

In pratica Michela ha aggiunto di essersi ritrovata in ristrettezze economiche anche per essere stata costretta a fare a meno dello stipendio del marito, operaio rimasto coinvolto in un incidente che gli ha fatto perdere tre falangi. Insomma, un accadimento molto grave e che ancora oggi capita sui posti di lavoro e non solo!

Nessuno dei due lavora e…

Questo il racconto dell’ex campionessa: “Mio marito ha subito una menomazione e ha dovuto lasciare il suo lavoro. Abbiamo pensato di aprire un’attività commerciale perché volevamo lavorare ancora. Abbiamo aperto una gelateria ma non è andata bene. Adesso mio marito e io non lavoriamo. Avevamo cominciato bene poi l’attività ha smesso di funzionare. Abbiamo ancora qualche soldino da parte e stiamo cercando di mantenerci…” .

Ma lui non ha diritto a una pensione di invalidità?” Mio marito non percepisce alcuna pensione. Gli è stata riconosciuta una bassa percentuale di invalidità, sebbene abbia perso due falangi”, questa è stata la risposta, assolutamente spiazzante della donna.

Michela De Paoli aveva raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Spy in che modo ha speso il montepremi vinto in TV. Dopo avere investito nell’acquisto di una villetta a Pavia, la donna ha regalato qualcosa ad amici e parenti e ha speso la parte restante del denaro nell’apertura di una già poco fa menzionata gelateria che è stata ben presto costretta a chiudere. E ora i pochi soldi rimasti le servono per andare avanti…