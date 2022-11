Mina, ecco come si è ridotta oggi: avvistata dopo più di 40 anni

Impossibile dimenticarsi di Mina, dal momento che- a onor del vero- stiamo parlando di una delle cantanti che ha segnato in maniera indissolubile la storia della musica italiana. Ma che fine ha fatto oggi? Ecco tutti i dettagli sulla questione… Lei avvistata dopo 40 anni dall’uscita di scena!

Anna Maria Mazzini, meglio conosciuta come Mina è – sicuramente- una delle cantanti più amate in Italia. Il suo successo è iniziato negli Anni ’50, quando aveva poco più di 20 anni. Ora in molti si domandano come sia diventata e cosa faccia nella vita…

Mina ha interpretato più di 1500 brani e ha ottenuto diversi riconoscimenti. Negli Anni ’60 e ’70 insieme ad Iva Zanicchi, Ornella Vanoni ed Orietta Berti, faceva parte delle grandi voci femminili. Inoltre, è stata sul palco anche con grandi artisti di fama mondiale, come- tanto per citarne davvero solo alcuni- Luciano Pavarotti, Frank Sinatra e Louis Armostrong.

E’ sparita dalle scene da 40 anni

Oggi la donna ha 82 anni compiuti in marzo e sono passati quasi 40 anni fa quando ha deciso- in maniera del tutto inaspettata- di lasciare il mondo dello spettacolo. Fino ad oggi non si è mai capito il motivo della sua sparizione, ma in questi anni l’artista non ha mai smesso di seguire la sua passione, ovvero la musica, collaborando anche con il mitico Molleggiato, senza farsi mai vedere se non in una simpatica e assolutamente irresistibile versione a fumetto che ha intenerito i suoi sostenitori.

Si vergognava del suo aspetto?

Sono passati più di 40 anni da quando Mina ha smesso improvvisamente di comparire in pubblico. I motivi di questa scelta- lo ribadiamo nuovamente- non sono mai stati chiariti, ma all’epoca si pensava che si trattasse di un fattore estetico, come se la cantante si vergognasse del suo aspetto. Questo fatto emerse- soprattutto- dopo la gravidanza di Mina, quando in molti notarono il suo cambiamento fisico, ma nessuno- di certo- si aspettava che potesse smettere di esibirsi per questo motivo!

Con il passare del tempo la celebre artista smise di farsi vedere in giro, tant’è che decise di trasferirsi in Svizzera, standosene ben lontana dai paparazzi e dal vasto mondo del Gossip che in Italia lo fa da padrone assoluto. In questi anni – come abbiamo già accennato- lei non ha affatto smesso di fare musica, dal momento che ha continuato a collaborare con diversi cantanti, ma sempre senza mai farsi vedere e facendoci chiaramente capire- facendosi ascoltare la sua voce- che se il suo aspetto fisico potesse essere tanto cambiato, lo stesso non si poteva- di certo- dire delle sue doti vocali che sono ancora eccelse!

Per il momento Mina sembra non voler tornare ancora sul palcoscenico, ma Amadeus la vorrebbe a Sanremo insieme a lui. E i suoi fan, che non la vedono da molto tempo, a parte qualche scatto rubato di un paparazzo, risalente a qualche anno fa che vi mostriamo, lo vorrebbero e pure tanto! Che deciderà l’immensa artista? Cederà alla richiesta del conduttore più amato dagli italiani e al fascino della nota kermesse canora?