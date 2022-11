Test Psicologico, l’arco che scegli ti dice chi sei: una volta scoperto non puoi tornare indietro

Uno dei test della personalità più noti, che si può facilmente trovare sul web, è sicuramente quello dell’arco. Consiste nell’osservare 6 immagini che ripropongono degli archi in diverse situazioni paesaggistiche.

Lo scopo è scegliere una di esse e leggendo il risultato potreste restare a bocca aperta e scoprire che la descrizione elenca delle caratteristiche evidenti della vostra personalità.

I test della personalità sono ottimi per ammazzare il tempo o semplicemente per una sorta di sfida. Infatti i più scettici restano di stucco quando leggono le caratteristiche di un profilo identico al proprio. Detti anche test di prestazione tipica o test non cognitivo, sono degli strumenti di misurazione che propongono di definire appunto il profilo della personalità del soggetto che vi si sottopone.

Nel 1962, le ricercatrici Katharine Cook Briggs e Isabel Myers Briggs pubblicarono un libro in cui era possibile analizzare e definire 16 personalità, fornendo le caratteristiche di ciascuno. Forse qualcuno non sarà a conoscenza del loro lavoro, così ricorre a dei test disponibili sul web. Uno di questi è quello dell’arco. Le descrizioni sono dettagliate e precise.

Libertà solitudine ed entusiasmo

Se si sceglie una delle prime tre si possono leggere testuali parole:

1. Libertà: l’arco numero 1 indica che siete persone libere da vincoli, in quanto avete bisogno di sentirvi indipendenti in ogni contesto. Volete vivere alla giornata intensamente, ma senza ansia e fretta.

2. Solitudine: se scegliete quest’arco siete amanti dei viaggi e della solitudine. Dedicate del tempo a meditare su tutto ciò che vi circonda, ma in compagnia sapete essere degli ottimi ascoltatori. Custodite i segreti che vi svelano perché ispirate fiducia.

3. Entusiasmo: la vostra curiosità e il vostro entusiasmo di imparare sempre cose nuove danno una carica positiva a chi vi circonda. Non vi manca la curiosità e l’ironia che riescono a strappare un sorriso a tutti coloro che incontrate sul vostro cammino.

Imprevedibilità, sicurezza e tranquillità

Se invece scegliete una delle ultime tre porte, ecco cosa leggerete:

4. Imprevedibilità: non avete paura di rischiare e non temete le conseguenze dei vostri gesti. Non seguite le regole e questo potrebbe spaventare chi pecca di razionalità. Volete cogliere ogni attimo che la vita vi offre per poter trarne il meglio.

5. Sicurezza: andate alla ricerca della pace, siete persone tranquille e non volete essere disturbate da ciò che può procurare noia. Puntate su una vita limpida, semplice con una stabilità certa nei rapporti umani. Siete anche protettivi con coloro che fanno parte della vostra quotidianità.

6. Tranquillità: siete di animo tranquillo e pacato. Siete alla costante ricerca del significato della vita e preferite stringere dei rapporti profondi. La convenienza non fa al caso vostro.