Disastro Royal Family, esce lo scandalo a sfondo sessuale: è stato scoperto così

Non si ferma mai in alcun modo il Gossip che riguarda la mitica Royal Family, neppure ora che Carlo è divenuto monarca. E ora senza più il controllo della Regina Madre gli scandali stanno uscendo dall’armadio…

Ed è Harry colui che sembra ben propenso a spalancare le ante di questi “armadi”, che cosa è successo dunque? Vediamo di saperne di più in merito…

Harry -si sa- che non è mai stato nei rapporti più rosei con la famiglia, specie da quando ha sposato Meghan Markle che non non gode a Corte della stima di nessuno, tanto meno del Padre Carlo che non ha perso tempo a togliere gli ultimi privilegi al secondogenito e alla sua bellissima consorte. E ora pare che il ragazzo, che è ancora un gran ribelle, voglia togliersi dei sassolini dalla scarpe che- però- peserebbero come dei bei macigni sulla mitica Royal Family…

Nuovo scandalo in agguato

Nuova rogna- e pure grave e bella grossa- per il Re Carlo e la consorte Camilla che sta riscontrando sempre più grandi consensi da parte dei sudditi inglesi. Difatti, come abbiamo poco fa accennato, il figlio Harry sarebbe pronto a rivelare dettagli alquanto scabrosi sul loro conto, fortemente in grado di far tremare l’ Inghilterra intera. Ed è pronto a farlo con la sua sua autobiografia dal titolo Spare ove- a quanto pare- minaccia la matrigna Camilla di rivelare alcuni aspetti assai scomodi del suo passato, tanto che nel Regno Unito c’è già chi grida allo scandalo. Uno scandalo di genere sessuale. Inoltre c’è chi consiglia il secondogenito di Carlo e della compianta Lady D di stracciare- e pure senza tante remore- il contratto con Netflix. Per quale motivo? Che cosa sarebbe successo di tanto grave solo da far pensare a ciò?

Pronto a stracciare tutto?

E’ stata mandata in onda l’ultima stagione di The Crown dove la Famiglia Reale è stata raccontata senza grande rispetto. Ma c’è anche da dire che lasciar perdere il contratto significherebbe per Harry e Meghan Markle perdere la bellezza di 97 milioni di euro. Mica noccioline, eh!

Per questo l’ipotesi sembra alquanto remota, se non addirittura infattibile. A maggior ragione se si considera poi l’alta, o meglio altissima, tensione che si respira tra Harry, Carlo e il fratello William. Ma anche la cara Kate non è da meno e pare che ci sia anche lo zampino dietro l’odio che il suo consorte prova per la cognata Meghan che- come ha raccontato nel corso di svariate interviste- non si è mai sentita accettata all’ interno della Royal Family.