Carlo Verdone, avete mai visto la mamma: ha recitato in tantissimi suoi film

In molti sono curiosissimi di sapere chi sia la ‘mamma’ per eccellenza di Carlo Verdone: ecco di chi si tratta, ha recitato in molti suoi film. Ergo, provate a indovinare!

Un talento al di fuori dal comune che con i suoi numerosi personaggi ha conquistato la scena televisiva ma soprattutto cinematografica italiana di tutti i tempi ottenendo diversi premi e riconoscimenti. Ma sapete chi è sua madre per antonomasia?

Il regista ha lanciato nel mondo della recitazione due splendide donne che oggi sono molto influenti nel mondo cinematografico, Veronica Pivetti e Claudia Gerini nel film Viaggi di nozze. Oltre loro, Carlo ha avuto una mamma che ha recitato in molti dei suoi film di successo che sono ancora oggi molto apprezzati anche dai giovanissimi. Ricordiamo- per dovere di cronaca- che la sua carriera, assolutamente brillante, è cominciata dal cabaret dove- in svariate occasioni- ha impersonato diversi personaggi, ottenendo grandissimo successo. Ma poi è arrivata la svolta…

Il boom negli Anni ’80

Il regista Sergio Leone, dopo averlo visto dal vivo e all’opera, ne rimase talmente estasiato da voler investire su di lui. Gli Anni Ottanta sono stati quelli del maggior successo dove ha diretto svariati fil e impersonato personaggi di protagonista. Alcuni nomi di pellicole a riguardo? Bianco, Rosso e Verdone, In viaggio con Papà, Maledetto il giorno in cui t’ho incontrato e Grande, Grosso… e Verdone.

Da ragazzo non pensava di fare l’attore

Carlo è figlio di un critico cinematografico ma ha svelato in una intervista di non aver mai preso in considerazione, soprattutto da ragazzo, l’idea di fare l’attore : “Ero in villeggiatura nel 1968. Avevo i capelli, mi innamoravo spesso, ascoltavo Jimi Hendrix, avevo una Vespa 50 truccata e mi sentivo felice, leggero. Andavo sempre al cinema all’aperto, fumavo di nascosto e per questo prendevo qualche sberla da mio padre. Ero un ragazzo normale e diventare attore era l’ultima cosa che avrei fatto”.

Sta di fatto che poi ha scelto la strada della recitazione e della regia, per nostra fortuna. Ma se ciò è ben noto a tutti non lo è- forse- il fatto che a interpretare la sua mamma per fiction ci sia stata quasi sempre la mitica Sora Lella. Ve la ricordate?

Il primo incontro con lei lui lo raccontò per la prima volta in assoluto nel 2018. Queste le sue parole a riguardo: “Mi sintonizzai su Radio Lazio e scoprii un mondo dove c’erano tantissime donne disperate e piangenti che dicevano: “Lella! Lella Mia! Ma lo sai che questa notte mio marito è ritornato alle 3 e stamattina gli ho guardato bene il colletto della camicia e aveva il rossetto?”. E Sora Lella rispondeva: “Ma lo sai che te dico? Je devi dà un calcio in c***! Damme retta!”.

Lui ne rimase a tal punto colpito che- pensate- a Mezzogiorno, puntuale come un orologio svizzero, del giorno seguente, si presentò avanti al bar che frequentava Sora Lella e una volta che la vide cercò di parlarle. E da lì iniziò il loro incredibile connubio artistico.