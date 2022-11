Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, ricordate i figli: ecco che fine hanno fatto

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sono- indubbiamente- stati la coppia più amata della televisione italiana. Ancora oggi la loro sitcom Casa Vianello è seguitissima su Amazon Prime e loro sono nel cuore di tutti. Ma sapete che fine hanno fatto i loro figli adottivi?

Grazie alla loro simpatia e alla grande storia d’amore che è durata fino alla loro scomparsa, sono stati i più grandi di tutti nel vasto mondo dello Spettacolo Italiano che oggi lo piange ancora, così come il grande pubblico.

Il primo incontro tra Raimondo Vianello e Sandra Mondaini è avvenuto nel lontanissimo 1958 dietro le quinte di uno spettacolo, quale Sayonara Butterfly. Durante il tour i due si innamorano perdutamente l’uno dell’altro, per non lasciarsi più. Nonostante lui per fiction facesse la parte del marito potenzialmente traditore, nella vita è sempre stato fedele alla sua meravigliosa moglie che è stato l’unico suo grande amore.

Hanno adottato dei figli

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini non hanno avuto figli naturali. Nonostante ciò, la coppia ha deciso- in età avanzata- di adottare due ragazzi filippini, figli di una coppia che lavorava per loro. I ragazzi si chiamano John Mark e Raimond che- a onor del vero- stanno facendo parecchio parlare di loro. Ma sapete che fine abbiano fatto e di che cosa si occupino oggi? Vi diciamo subito che non lavorano affatto nel vasto mondo dello Spettacolo…

Oggi i due figli adottivi hanno fatto carriera

Il legame tra la coppia di attori e John Mark e Raimond era talmente forte che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno deciso di lasciare il loro intero patrimonio proprio ai due giovani. Le loro apparizioni nella sit-com Casa Vianello hanno fatto sì che i due ragazzi, all’epoca dei bambini, diventassero conosciuti sin da piccoli. Attualmente i due vivono nell’attico di Segrate, che è la storica dimora della coppia che tuttavia aveva anche deciso di adottare i loro genitori. Ma che cosa sappiamo ora come ora dei due giovani?

Sappiamo che John ha deciso di lasciare la carriera universitaria per dedicarsi completamente al network marketing. mentre Raimond pare che, dopo aver concluso il liceo, abbia deciso di aprire un’agenzia immobiliare. Se quest’ultimo non è presente sui Social, perlomeno non con il suo vero nome, il primo li utilizza molto, in particolare Instagram dove condivide spesso scatti riguardo la sua vita quotidiana e la sua grande passione per le moto. Altro non c’è modo di sapere dal momento che i due fratelli sono davvero molto ma molto riservati.