Qui giovane e naturale, oggi la chirurgia l’ha stravolta: ecco chi è

La ragazza in foto è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. È stata definita l’erede di Maria De Filippi, dato che è impeccabile nel ruolo di conduttrice. Di recente è stata al centro del gossip per via della sua vita sentimentale.

Non avete ancora capito di chi si tratta? Ecco due indizi: è stata beccata spesso in estate in compagnia di un ex concorrente del Grande Fratello e fra qualche mese la sua famiglia accoglierà un nuovo membro. Chi non riesce a riconoscerla si starà chiedendo se anche lei avrà fatto ricorso alla chirurgia estetica al punto tale da essere irriconoscibile.

La ragazza in questione non ha origini italiane, eppure una volta arrivata nel nostro Paese è riuscita a costruire una carriera televisiva senza paragoni. Uno dei cantanti più famosi del mondo della musica è rimasto così folgorato dalla sua bellezza che ha deciso di corteggiarla e dal loro amore è nata una splendida bambina. Purtroppo le loro strade si sono separate cogliendo alla sprovvista i fan di entrambi. Per fortuna sono rimasti in ottimi rapporti e a breve diventeranno nonni.

Nella sua vita c’è stato un altro uomo che ha reso padre di due splendide bambine, però dopo anni di matrimonio si sono detti addio. Lui non è mai stato beccato con altre mentre lei è uscita allo scoperto nei mesi estivi con Giovanni Angiolini, uno dei dottori più belli del piccolo schermo. La fanciulla della foto, quindi, non è altro che l’inimitabile Michelle Hunziker.

Ritocchino per la conduttrice?

Tutti sono concordi nel dire che Michelle Hunziker sia dotata di una bellezza fuori dal comune. Infatti sembra che lo scorrere del tempo non incida per niente. Il merito è senza dubbio anche dell’intensa attività fisica e corretta alimentazione. Qualcuno, però, dà anche un’altra spiegazione a questa sua fortuna: il ritocchino estetico.

Recarsi dal medico chirurgo oggigiorno è diventata una consuetudine. Molti personaggi pubblici vogliono seguire la tendenza per cavalcare sempre l’onda del successo e anche Michelle ne ha fatto ricorso. Per esempio il viso non è più quello naturale che aveva negli anni dell’adolescenza.

Una caratteristica più unica che rara

Nonostante tutto la conduttrice ha una caratteristica, vale a dire il sorriso, che la rende più unica che rara e nessuna chirurgia plastica potrà migliorarla.

Infatti davanti alle telecamere si mostra sempre una donna piena di energia ed entusiasmo, ragion per cui è impossibile non esserne coinvolti. Ormai è impensabile non vederla nel piccolo schermo.