Sabrina Ferilli, sapete chi è stato il suo più grande amante? È più famoso di lei | Ha recitato anche con lei

Sabrina Ferilli ha avuto la possibilità nel corso della sua lunga e brillante carriera di conoscere tante persone famose. Tra di loro, con uno in particolare ha un legame speciale. Ma sapete chi è? Pare che si stato il suo più grande amante… I fan ora sì che sono curiosi!

Famosissima e bellissima Sabrina Ferilli è da sempre un’icona di bellezza e di grande professionalità. Le sue incredibili performance in qualità di attrice ci hanno permesso di poter vedere una professionista che mette tutta se stessa nel suo lavoro sia nelle parti più spensierate che drammatiche.

Ed è proprio per questo che, oltre alle tantissime parti che ha recitato in modo magistrale all’interno di produzioni televisive e alle pellicole cinematografiche, è stata spesso invitata come ospite e protagonista di alcuni salotti e programmi TV. Simpaticissima e sempre pronta alla battuta e allo scherzo, ci ha sempre colpito soprattutto per un particolare. Quale? Destata la volgarità in ogni sua forma. E questo dovrebbe essere di grande insegnamento a molte sue colleghe, soprattutto quelle alle prime armi che da lei hanno- certamente- molto da imparare sotto molti punti di vista.

Spunta fuori “l’amante”!

Inoltre non ha mai voluto denigrare- mai e poi mai- nessun tipo di film nel quale ha preso parte sia in tempi recenti che passati. Di lei si sanno moltissime cose, anche riguardo la sua vita privata che, vista la sua immensa notorietà, tale non riesce molto facilmente a rimanere. Ma se oggi va benone da quel punto di vista, nel suo passato c’è stato un uomo, nonché un personaggio assai famoso, che è stato in molte occasioni, il suo ” amante”. Sapete chi è? Fuori il nome!

E’ il re dei cinepanettoni

Volto decisamente noto del Cinema e dello Spettacolo Italiano in toto, Christian De Sica ha avuto il piacere di recitare tantissime volte insieme e lei. Figlio di due mostri sacri quali Vittorio De Sica e Maria Mercader, praticamente è cresciuto in un ambiente dove l’arte la fatta sempre da padrona assoluta. L’uomo, insieme a Massimo Boldi, con il quale è tornato in buoni rapporti e ha ricominciato a lavorare dopo aver divorziato artisticamente parlando per un po’ di tempo, ha dato vita alla scia dei mitici cinepanettoni che vanno ancora oggi molto forte.

Ovviamente, all’interno di queste produzioni, si sono susseguiti tantissimi colleghi ed attori di Christian De Sica. Tra di questi proprio Sabrina Ferilli. Tra l’altro i due hanno formato una coppia veramente unita e che ha dato vita a delle sceneggiature decisamente esilaranti ed ottimamente riuscite. Hanno interpretato il ruolo di amanti ma anche di marito e moglie. Nella vita si vogliono bene, si stimano e sono grandissimi amici da moltissimi anni.