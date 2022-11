Mara Venier, avete mai vista casa sua? ha una vista paradisiaca

Mara Venier è- senza se e senza ma- l’indiscussa Signora della Domenica con il suo seguitissimo programma Domenica In. Ma sapete dove vive la splendida conduttrice veneta in compagnia dell’ affascinante marito Nicola Carraro?

Zia Mara abita a Roma in un attico in centro dalla vista spettacolare. Ce l0 mostra lei sui Social, in particolare sul suo- a dir poco- seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Sono sempre assai numerosi gli ascolti del suo storico contenitore domenicale e sono tanti gli italiani che si confermano grandi fan di Mara Venier. La nota conduttrice tv vive al centro di Roma con il marito Nicola Carraro, che anche l’autore di molti scatti e di video che mostrano la sua meravigliosa moglie in versione casalinga, per niente disperata, anzi!

Un attico da urlo

Mara Venier racconta spesso e volentieri la sua quotidianità sui Social. Inoltre non nasconde affatto di amare profondamente la vita familiare negli spazi domestici e di apprezzare molto le cene in compagnia. Grazie a scatti e video pubblicati riusciamo a saperne di più anche della sua stupenda dimora romana che altro non è che un meraviglioso appartamento, o meglio un attico, con una vista da Mille e Una Notte sulla Città Eterna. Inoltre la sua casa gode di grandi spazi luminosi con un doppio salone assai accogliente e arredi decisamente molto confortevoli. Poster di Marilyn, vasi di Venini e tante, tantissime fotografie e ricordi della vita di Mara Venier arredano gli ambienti che ruotano attorno ad una grande terrazza panoramica da dieci e lode.

Ci mostra la casa sui Social

Il terrazzo- tuttavia- con vista assolutamente mozzafiato sul centro di Roma e i suoi monumenti è l’elemento più caratteristico della casa di Mara Venier. La nota conduttrice non ha mai- del resto- nascosto il suo amore e il suo vivido legame con Roma ed è per questo che ha scelto di abitare lì. Attraverso i post e i video condivisi dalla nota conduttrice tv è stato possibile osservare una serie di altri dettagli, decisamente assai originali , presenti nella sua abitazione romana. La Signora della Domenica ha all’ingresso un curioso manichino vestito da maggiordomo a grandezza naturale che accoglie gli ospiti con un simpatico naso da clown, la corona e un enorme corno portafortuna.

Tante- inoltre- sono le immagini, le fotografie del passato dell’artista che decorano la casa. Non è passato nemmeno inosservato il ritratto luminoso della conduttrice tv realizzato dall’artista Marco Lodola. L’opera pop raffigura la donna con i capelli biondi sciolti e tendenti al mosso e una maglia blu, come la Marilyn Monroe di Andy Warhol, e accanto è riportato un corno napoletano rosso contro il malocchio. Del resto lei non ha mai celato il suo essere superstiziosa!