Raf , dalla musica alla grave malattia: meritava una fine migliore

Il mondo della musica in Italia, decisamente molto affasciante e vasto, ha avuto modo di “sfornare “dei talenti eccezionali, che con il passare del tempo sono diventati dei volti assolutamente iconici. E tra di essi figura- di certo- anche Raf.

Ma ora un terribile dramma ha colpito l’immenso artista. I suoi fan hanno il cuore letteralmente spaccato in mille pezzi…

Per tantissimi anni Raf ci ha fatto compagnia con splendidi brani che ancora oggi amiamo cantare a squarciagola da soli sotto la doccia o in compagnia dei nostri più cari amici. Poi per un po’ si è allontanato dalle scene salvo poi tornare a farci sognare e anche a ballare con altri brani che ci sono entrati in testa e – soprattutto – nel cuore.

Ha fatto la storia della Musica

Brani pieni zeppi di sentimento, ascoltabili e cantabili allo stesso tempo, praticamente da tutti quanti. Ne ha fatte di canzoni bellissime. Del resto- se ci pensiamo- stiamo parlando di uno che nel corso della sua lunga e assai fulgida carriera, ha raccolto intorno a sé centinaia di migliaia di fan, sparsi praticamente in tutta Italia che ancora oggi adorano ascoltare i suoi pezzi, sia quelli più recenti che quelli più datati, molti dei quali hanno fatto la storia della Musica made in Italy. E scusate se è poco!

Canta il suo amore per Gabriella

Certo, sono passati tanti anni da quando Raf era assolutamente in vetta alle classifica, o comunque occupava- come si suol dire- ” le zone più calde”. La sua musica, va detto, non è invecchiata ed ancora oggi tanti giovani cantano i suoi brani dal momento che sono ancora fortemente in grado di emozionarli.

Le generazioni ancora precedenti, poi, sono innamorati di testi come quello di Infinito, canzone di Raf tra le più passate in radio e tra le più cantate in assoluto di questo grande cantautore. Nelle sue canzoni c’è sempre tanto amore non idealizzato o sognato, bensì vissuto. E il suo da tempo ha un solo nome: Gabriella Labate, attrice e coreografa , nonché sua splendida compagna di vita.

Purtroppo la donna ha dovuto combattere contro una malattia molto rara che l’ha messa seriamente in difficoltà. L’ha raccontato proprio recentemente utilizzando il suo account Instagram, dicendo: “Vi racconto una cosa in questo giorno di tristissima memoria. Quattro anni fa ho dovuto affrontare un gravissimo problema di salute. Patologia rarissima scoperta la mattina di un giorno qualunque”. Ovviamente a quel punto i suoi sostenitori si sono molto preoccupati ma lei, poco dopo ha deciso di tranquillizzarli, dicendo: ” Ora sto bene e sorrido, ma in questo periodo di incertezze e paure, spesso mi volto indietro e li ci ritrovo me stessa 4 anni fa con 14 chili in meno e una lunga cicatrice dal petto fino al pube“.