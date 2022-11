Michelle Hunziker, ritorno di fiamma con Trussardi: beccati così

Nelle ultime ore sta circolando la voce di un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl italosvizzera Michelle Hunziker e l’ex secondo marito Tomaso Trussardi dopo una vacanza in montagna… Esistono svariate foto che attestano dei loro giorni passati ad alta quota che stanno facendo nuovamente sognare ad occhi aperti i rispettivi fan. E’ davvero ancora amore?

Potrebbe essere la prima riconciliazione questa nella lunga storia della vita sentimentale di Michelle Hunziker? C’è ancora una possibilità per l’affascinante imprenditore di riconquistare la sua tanto celebre ex?

Sono stati sposati per circa dieci anni, mese più, mese meno, e hanno costruito insieme una splendida famiglia, mettendo al mondo Sole e Celeste, che sono ancora tanto piccine. Poi, dopo averci fatto sognare per tanto tempo, dal momento che la loro liason era stata etichettata da più come una favola, ecco che è arrivata la doccia fredda, per non dire gelata: era tutto finito. Poi lei ha trascorso un’estate di fuoco con il sensuale medico Giovanni Angelini, salvo poi chiudere la relazione, una volta tornata a casa. Tomaso- invece- ha trascorso gli ultimi mesi da single. Ma ora pare che non si più così…

E’ di nuovo amore?

Michelle e Tomaso stati gli apripista di una serie di amori vip infranti in questo 2022 che sta oramai per finire. Ma adesso- udite udite- potrebbero essere i primi a vivere un ritorno di fiamma, da tempo- per la verità- auspicato dai rispettivi fan. A quanto pare i due ultimamente si sono riavvicinati davvero molto. Per qualcuno- addirittura- sarebbe già scoppiato nuovamente l’amore. E, dopo la vacanza sulle Dolomiti e le foto delle coccole e di tenerezza pura in alta quota, è arrivata anche una sorta di conferma da parte di Trussardi che è un tipo alquanto riservato e che non ami rilasciare interviste e apparire in TV.

Le prove? Sui Social…

Dunque il fatto che abbia aperto qualche scorcio sui Social a riguardo fa pensare che il riavvicinamento è molto concreto e non solo una chiacchiera da cortile. Trussardi ha -infatti – condiviso su Instagram uno scatto che raffigura la Hunziker con un bicchiere di vino in mano, ma soprattutto sorridente e molto felice. Prima ancora aveva rilanciato sempre lì una foto con Michelle che teneva in braccio il mitico cane Odino. E poi non sono mancati nemmeno momenti in cui si sono immortalati al ristorante.

Immancabile anche in questo caso la presenza del cane: che sia stato- dunque- lui il vero “galeotto”? La serie di indizi seminati dall’imprenditore- come una sorta di Pollicino- fanno pensare che lui sia pronto ad annunciare a tutti quanti- nonostante la sua super proverbiale riservatezza– la reunion con la sua ex moglie. E lei che cosa ha fatto? Per il momento ha deciso di non condividere nulla sul suo profilo. E’ dunque assai probabile- e anche sacrosanto- che voglia ancora mantenere una certa riservatezza su questo assai delicato momento della sua vita privata che-tuttavia- tale non riesce a rimanere dal momento che lei è una vera star.