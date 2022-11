Ida Platano, senza vergogna ammette tutto: “Io e Riccardo ci siamo toccati e…”

Ida Platano è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne da quando è tornato nello studio Riccardo Guarnieri, il suo più grande amore. I telespettatori sostengono che abbia sostituito l’amica Gemma Galgani.

Adesso la dama di Brescia sta conoscendo Alessandro Vicinanza, ma spesso arriva a discutere con i presenti nello studio in merito alla sua relazione ormai archiviata. Tempo fa in un programma televisivo ha oltrepassato il limite facendo ulteriori di dichiarazioni inaspettate.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno fatto sognare fin dal primo giorno il pubblico con la loro storia d’amore. Da allora sono passati quattro anni e riescono sempre a tenere tutti incollati davanti al piccolo schermo. Hanno partecipato a Temptation Island per risolvere le loro questioni sentimentali per poi tornare separatamente nello studio di Maria De Filippi.

Solo quando lei ha accettato il corteggiamento di Armando Incarnato, il bel pugliese ha deciso di chiederle la mano ottenendo una risposta positiva. Erano pronti per la nuova vita che li aspettava, ma non sono mai convolati a nozze e, ora che si sono rivisti, non fanno altro che parlare del passato. In passato Ida ha avuto modo di raccontare al di fuori di Uomini e Donne la sua favola, con mancato lieto fine. Ecco cosa ha detto.

“Non è amore, è amore immenso”

In una delle recenti puntate Ida aveva speso belle parole per Riccardo, il quale non ha nascosto la sua emozione. Tuttavia non sono riusciti a sorvolare. Molti avranno ricordato la sua intervista: “Con lui c’è stato un sentimento che diventava sempre più grande, immenso. Poi sono stata tanto male, era come se avessi raccolto la mia anima da terra e l’avessi rimessa dentro. Non avevo mai sofferto così tanto per amore“.

Poi ha proseguito: “Cosa provo oggi per lui? Non è amore, è amore immenso. Se lui è innamorato? Non lo so. È tanto orgoglioso però io penso di sì. A cena insieme sembrava come il primo incontro, ci guardavamo negli occhi, ci siamo toccati, come la prima volta. Non c’è stato un bacio. Spero ci sarà”. La storia infinita Nonostante Ida stia uscendo con Alessandro, molti credono che ci sarà un ritorno di fiamma con Riccardo. Secondo le anticipazioni i due andranno via mano nella mano dal programma e l’ex non si esprimerà sulla faccenda.

Eppure in tanti non perderanno la speranza di rivederla accanto a colui che le ha stravolto la vita. Per scoprire come andranno le cose non ci resta che attendere.