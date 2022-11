Rudy Zerbi lascia tutti senza parole: dichiara il suo amore per la cantante: “Ti amo”

Il noto critico musicale, nonché maestro di canto di Amici, ha spiazzato tutti attraverso una dichiarazione d’amore all’indirizzo di una cantante. Ma chi è la fortunata?

Prima di sbarcare nel talent show di Maria De Filippi, Zerbi aveva già iniziato- e pure bene- il suo percorso televisivo. Del resto lui è entrato a far parte del programma della signora Costanzo nel 2009 mentre in precedenza aveva già partecipato ad altri programmi come Sei un mito e Quelli che il calcio.

Rudy Zerbi YouBeeOrmai sono dodici anni che lavora al fianco della consorte della mitica Queen Mary con la quale ha costruito buona parte della sua notorietà che oggi è assolutamente notevole. La sua grande esperienza in campo musicale è assolutamente fuori discussione, come del resto è testimoniato dai suoi interventi sempre precisi e mirati durante le riprese del celebre format che va in onda sui canali Mediaset ed è sempre – a dir poco- seguitissimo.

Vicinissimo a Sangiovanni

Un po’ di anni fa aveva stabilito uno splendido rapporto con il giovane cantante Sangiovanni. Quest’ultimo si era piazzato nel corso di quell’ edizione di Amici alle spalle della sua fidanzata, la ballerina romana Giulia Stabile, oggi una piccola star del Piccolo Schermo e amatissima dai giovanissimi per la sua bravura e per la sua innata simpatia.

Insieme alla bellissima cantante

Anche quest’anno è molto impegnato come insegnante di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi, oltre che come giudice di Tu Sì Que Vales. Inoltre , i suoi fan più affezionati hanno modo di seguirlo sulla sua pagina di Instagram, dove spesso e volentieri condivide con loro nuovi contenuti. A tal proposito, ha caricato un post che ha immediatamente catturato l’attenzione collettiva nei suoi confronti. Lui in compagnia di una bellissima bionda…

Rudy infatti, ha pubblicato un’immagine alla quale ha affiancato una descrizione che recita: I love you Baby. Nello scatto in questione- che è diventato in men che non si dica virale- si trova in compagnia di una cantante assai famosa. Stiamo parlando proprio di Baby K, che è stata immortalata insieme a Zerbi in occasione dell’evento chiamato Deejay on Stage. Alla manifestazione hanno partecipato – tra l’altro- anche altri artisti molto importanti, tra i quali figurano nomi del calibro di J-Ax, Giusy Ferreri e Madame.

A quanto pare tra il critico musicale e la talentuosa artista c’è una bella amicizia, come testimoniato anche dalla risposta di quest’ultima, rilasciata in basso al post nella sezione dedicata espressamente ai commenti: Rudy forever. We love you.