Can Yaman, finalmente ritrova il sorriso: di nuovo insieme alla vecchia fiamma

Sembra che l’ affascinante attore turco oramai particolarmente noto nel nostro Paese, ovvero Can Yaman, si sia ricongiunto con una vecchia fiamma… Ma di chi si tratta? Fuori il nome!

Dopo un enorme successo e una carriera ben avviata in Italia Can potrebbe decidere di ritornare sui propri passi?

Non va assolutamente dimenticato che il bellissimo e amatissimo artista, che ha da poco visto il successo a fianco di Francesca Chillemi nella fiction di produzione nostrana Viola Come Il Mare , in realtà è ricordato presso il pubblico italiano in primis per una produzione turca che è andata in onda con la formula della telenovela nell’estate del 1029, ovvero Bittersweet Ingredienti D’Amore.

Adesso poi pare che Can abbia deciso, non si sa se in via definitiva o solamente per un determinato lasso di tempo, questo è bene dirlo fin da subito, di fare ritorno alle sue origini in vista di un nuovo e assai accattivante progetto che lo vedrebbe nuovamente insieme ad un’altra attrice sua connazionale che in questo momento pare essere molto in auge, ovvero la splendida e amatissima Demet Ozdemir.

E questa reunion avverrà a dicembre, dunque a breve. Capite bene che siamo innanzi a una vera e propria notizia bomba che ha riempito il cuore di immensa felicità dei rispettivi fan, decisamente numerosi, che si chiedono se prima o poi ci possa essere un ritorno di fiamma nella vita reale tra di loro…

Ancora insieme?

Can Yaman e Demet dopo diversi anni dalla loro esperienza in tv con Daydreamer sono pronti a tornare insieme. La notizia clamorosa è stata pubblicata sul gruppo Facebook de Le Yamanine. In un post social, poi cancellato, si parlava di un evento in Turchia a Dicembre, nei giorni 1 e 2 del mese, dove entrambi gli attori dovrebbero presenziare. Sì, avete notato che abbiamo usato il condizionale, e non è affatto un caso, dal momento che-e ci duole pure molto ammetterlo- non c’è nulla di certo a riguardo…

In ogni caso Can è il più bello attore turco e Demet è l’ attrice più brava di Disney Plus. E su questo siamo tutti d’accordo. Ma vederli lavorare nelle parti di protagonisti assoluti di una nuova serie, magari pure romantica, è qualcosa che- indubbiamente- solletica la fantasia dei più. Ovviamente se la news fosse vera– e in molti ci sperano- sarebbe davvero bellissimo poter rivedere nuovamente la coppia di Daydreamer sul red carpet o sul palco insieme, oltre che- ovviamente- sul set. Tra l’altro Can e Demet non solo sono stati colleghi ma hanno anche avuto una storia durata 2 anni che poi è finita male. Sembra -infatti- che oggi i rapporti tra i due non siano propriamente ottimi , soprattutto dopo che Demet si è sposata e che il suo attuale marito le abbia espressamente chiesto di tagliare dalla sue conoscenze il suo affascinante ex…