Spunta l’amante di Albano e fa delle dichiarazioni bollenti: “A letto era…”

A quanto pare la vita sentimentale di Albano Carrisi sembra subire ora una nuova scossa per via di alcune dichiarazioni provenienti da una persona che afferma di essere stata sua amante, la reazione del cantante di Cellino San Marco che non è passata- di certo- inosservata…

Come ha reagito l’artista pugliese alla dichiarazione di una persona che ha affermato senza alcuna vergogna di essere stata una sua amante? E il Gossip impazza!

Nuova scossa, decisamente bella tosta, per la vita sentimentale del cantante di Cellino San Marco per quel che riguarda una donna che ora afferma di essere stata la sua amante in passato, ma andiamo ora pian piano con il racconto dei fatti…

Una spagnola, per la precisione un avvocato, non si sa con quale fine preciso, ha affermato- senza tanti giri di parole- di essere stata l’amante di Albano Carrisi che- si sa- ha girato il mondo per lavoro. Ma chi è costei?

Si tratta di Patricia Donoso, che ha sostenuto di avere avuto una relazione con lui per circa tre anni. La stessa che l’artista ha negato in un confronto con la diretta interessata avvenuto in diretta tv e che ha sconvolto i più.

Il confronto in TV con la presunta amante

Nel corso del programma Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco, Al Bano e la Donoso hanno avuto l’ assai ghiotta e assolutamente imperdibile occasione di confrontarsi. Intervenuta telefonicamente, la donna ha -però- continuato imperterrita a ribadire di avere avuto una relazione con Carrisi, anche quando il conduttore Jorge Javier Vázquez le ha fatto sapere che il cantante negava addirittura di conoscerla , pur essendoci- a onor del vero- una foto che li ritraeva insieme. E lì è sceso per un attimo il gelo in studio.

“Se lui lo dice, sarà perché è così ed ha ragione. Il signore che ha il dono della voce potente e canta in playback. Meraviglioso, no?”, ha risposto assai piccata Patricia, andando incontro sia alle critiche degli opinionisti in studio sia a quelle dello stesso presunto amante. “Questa donna ha detto che non ho cantato live? Donna, questo è il secondo errore che hai fatto stanotte. Vediamo quanti ancora ne fai”, ha replicato Albano. Ma lei non si è fatta affatto intimidire…

“Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Io ti dico che lo conosco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ci siamo telefonati. Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’ha depositata. Io continuo a parlare molto bene di lui. Al Bano è meraviglioso, non ho mai parlato male di lui”, ha dichiarato la donna.

Inoltre la Donoso ha ribadito, come- del resto- aveva già fatto in precedenza, di aver conosciuto l’artista allo stadio San Siro, quando si trovava lì con la figlia, grazie ad un manager di una squadra, il cui nome è stato celato. Albano- a quel punto- ha -però- asserito di essere andato soltanto una volta nella sua vita allo stadio, ovviamente senza Patricia, che si è è nuovamente difesa dicendo: “Io non ho detto niente di male. Se devi negarlo, negalo. Non gli conviene”. Ma anche in questo caso Il cantante non ha voluto sentire ragioni: “Hai detto solo una bugia. Se una bugia è una cosa molto buona, evviva le bugie!“. E ora, a quanto pare, arriverà la famosa querela…