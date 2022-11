Tomaso Trussardi, la donna della sua vita è più bella di Michelle: è più grande di lui

Tomaso Trussardi è noto per essere stato l’ex marito della conduttrice Michelle Hunziker. Da quando si sono lasciati, lui non si è mai mostrato in pubblico accanto a nessuna donna. Non a caso ha deciso di dedicarsi al lavoro e alle figlie, con le quali si mostra spesso sui social.

Eppure di recente è stato visto in compagnia di una bellissima più grande di lui. Inevitabile è stato il gossip che si è scatenato sull’idea di vedere formare una nuova coppia. La sua identità lascerà tutti senza parole.

Tomaso Trussardi è stato sposato per ben 10 anni con una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano e dal loro amore sono nate due splendide figlie, Sole e Celeste. Purtroppo attraverso un comunicato stampa hanno riferito ai fan la scelta di prendere strade diverse.

Michelle Hunziker ha trascorso l’estate in compagnia di Giovanni Angiolini, noto per essere un ex concorrente del Grande Fratello e uno dei medici più affascinanti d’Italia. Sono stati paparazzati in diverse occasioni in barca nelle splendide acque della Sardegna. Tuttavia una volta ripreso il lavoro, è stata proprio lei a mettere la parola fine.

Lui, invece, non è mai uscito allo scoperto con altre donne. Gli sono stati attribuiti dei flirt, ma prontamente smentiti per mancanza di prove concrete. Adesso pare che in sua compagnia sia stata avvistata un’altra persona. Un indizio? Sono legati da un profondo affetto, in quanto lei ne sa molto sul conto di lui.

Una docente universitaria accanto a Trussardi

Lei non è altro che la madre Maria Luisa Gavezzani. La sua bellezza ha lasciato tutti senza parole. Infatti, possiede questo tratto caratteristico tipico di famiglia. E’ stata legata per molti anni a Nicola Trussardi fino alla sua scomparsa avvenuta a seguito di un incidente d’auto nel lontano 1999.

La Gavezzani è una docente universitaria presso La Sapienza di Roma ed è quindi dotata di una vasta cultura, oltre che indiscusso fascino. Quando ha scoperto della separazione del figlio con la Hunziker non ha nascosto il suo dispiacere. In effetti fin dal principio ha fatto il tifo per la loro storia d’amore. Sicuramente è stata una doccia fredda anche per lei.

Da un paio di settimane i due ex coniugi si sono riavvicinati e ciò sta facendo sperare in un ritorno di fiamma. Si dice che lei vorrebbe tenere le telecamere lontane dalla questione che riguarda proprio le figlie. Infatti per il loro bene si sono incontrati per parlarne. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere.