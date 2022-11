Mauro Corona e le regole per l’igiene intima: “Faccio una doccia al mese e cambio le mutande…”

Mauro Corona, il celebre opinionista e scrittore ospite fisso nel programma Carta Bianca, ha qualche tempo fa rivelato le sue abitudini igieniche e- a quel punto- molte persone sono rimaste letteralmente senza parole…

Che Corona non fosse proprio avvezzo a docce quotidiane e a una pulizia maniacale si era vociferato da tempo ma ora ne è arrivata la conferma che ha sconvolto l’opinione pubblica…

Mauro si è espresso più volte in modo molto negativo contro lo spreco di acqua e risorse di quella che lui chiama la “madre terra” e quindi ha scelto anni fa di condurre una vita molto frugale, senza badare molto al suo stile e al lavarsi!

Corona è stato in passato ospite nel programma radiofonico La Zanzara, su Radio 24, e intervistato da Cruciani e Parenzo, ha raccontato – senza tanti giri di parole- di vivere con i suoi cani in una casa profondamente immersa nella natura e di essere molto felice del tipo di vita che conduce da tanto tempo. I rapporti con gli altri sono ridotti al minimo e pare che lo scrittore non senta affatto la mancanza della vita in società o di svaghi.

Inoltre aha ammesso di farsi la doccia solo una volta al mese, ma talvolta anche una volta ogni due mesi, nonché di cambiarsi le mutande ogni settimana e non ogni giorno come tutti. quanti! Per quanto riguarda i calzini, può usarli anche per 20 giorni consecutivi, senza alcun problema. Dopotutto, ha affermato lo scrittore, lui non tende a sudare molto e le sue calze non hanno odore, dunque perché cambiarle dopo un solo uso?

Una doccia la mese, anzi no…

La cosa più importante per lui è il rispetto dell’ambiente e- soprattutto- evitare come si deve di sprecare acqua. Ciò è- indubbiamente- fondamentale per il benessere del pianeta del quale fin troppo spesso non teniamo conto. Tuttavia Corona ha espresso più volte queste sue idee anche a Carta Bianca. Queste le sue parole a riguardo: ” Quando esagero faccio una doccia al mese, adesso però sto per completare il secondo mese senza farne nemmeno una. Ma non disturbo nessuno, vivo da solo, i miei cani mi sopportano. Sono come una chioccia che cova la sua sporcizia. Non ho rapporti con nessuno, vivo da solo, posso stare anche così. E quando mi faccio la doccia, sto pochissimo sotto l’acqua. Mi lavo quel pezzettino lì, perché non si sa mai. Quella zona lì la tengo a posto. Non lo faccio per risparmiare, voglio conservare il ph della mia pelle.”

Corona è -inoltre- ben noto per il suo carattere assai forte e per non avere i classici peli sulla lingua. A finire spesso sotto i riflettori è poi anche il suo litigioso , e nel contempo amichevole, rapporto con la conduttrice di Carta Bianca, ovvero la splendida Bianca Berlinguer, con la quale ha spesso confronti molto accesi su vari temi di interesse politico.

I due sono molto amici e, nonostante i vari litigi, alla fine hanno sempre avuto il modo di fare pace e di chiarirsi. Loro si vogliono davvero molto bene e si stimano a vicenda. Tutto il resto- come si suol dire- ” chiacchiere da cortile”.

La conduttrice di Cartabianca è infatti legata a Luigi Manconi con il quale ha un rapporto ormai decennale. Il noto alpinista, invece, è sposato con una misteriosa donna di nome Francesca, di lei non si sa molto, anche perché Corona è molto riservato e non ama parlare della sua vita privata. Quel che si sa, invece, è che ha 4 figli Marianna, Matteo, Melissa e Martina, ragazzi che ama profondamente e di cui spesso parla anche nelle trasmissioni in cui è ospite.